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国际财经 | 2012年 10月 5日 星期五 15:51 BJT

IMF将调降今明两年全球经济成长率预估--媒体

路透柏林10月5日电---一家德国报纸周五报导,国际货币基金组织(IMF)将把今明两年全球经济成长预估调降至3.3%及3.6%,原先预估分别为3.4%及3.9%.

德国商报指出,IMF预估欧元区经济今年萎缩0.4%,但2013年成长0.2%;IMF预定下周公布最新预估.

报导称,IMF预估2013年中国成长率8.2%,原先预估8.4%,印度料成长6%,原预估6.6%,巴西料成长4%,原预估4.7%.

"今明两年全球经济成长进一步降温,在此同时下行风险明显升高,"报导引述IMF称.报导并指出,全球经济成长前景将取决於"欧元区及美国是否采行果断政治措施以稳定信心."(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明/于春红

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