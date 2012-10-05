IMF将调降今明两年全球经济成长率预估--媒体

美国达拉斯联邦储备银行总裁称美联储“近期”可能需要升息
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
路透柏林10月5日电---一家德国报纸周五报导,国际货币基金组织(IMF)将把今明两年全球经济成长预估调降至3.3%及3.6%,原先预估分别为3.4%及3.9%.
德国商报指出,IMF预估欧元区经济今年萎缩0.4%,但2013年成长0.2%;IMF预定下周公布最新预估.
报导称,IMF预估2013年中国成长率8.2%,原先预估8.4%,印度料成长6%,原预估6.6%,巴西料成长4%,原预估4.7%.
"今明两年全球经济成长进一步降温,在此同时下行风险明显升高,"报导引述IMF称.报导并指出,全球经济成长前景将取决於"欧元区及美国是否采行果断政治措施以稳定信心."(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明/于春红
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