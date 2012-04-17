全球经济仍脆弱 面临“不安的平静”--IMF

4月17日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* IMF上修今明两年全球经济成长预估至3.5%及4.1%

* 未来展望的风险仍高,且经济成长极脆弱

* 美国正推动全球增长,因国内情况改善

* 欧元区危机复燃仍是一大威胁

* 地缘政治不确定性引发的油价上涨,亦构成威胁

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示,由于美国经济复苏脚步渐稳,且欧洲方面的威胁消退,全球经济成长正缓慢改善,但风险仍高且情势极为脆弱.

IMF表示,欧元区主权债危机若再次升高,或油价因地缘政治不确定而飙升,可能再度打断正在站稳的全球经济,之前欧元区预算赤字问题令市场大乱.

"一股令人不安的平静仍在持续.让人觉得情况随时可能再度急转直下,"IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在详述IMF全球经济展望报告时说.

"我们的基本预估是已开发国家将呈现低成长,尤其是欧洲,但下档风险已经彻底显露,"他说.

IMF上修其今年全球经济成长预估,从1月预估时的3.3%调高至3.5%.并将2013年成长预估从3.9%上修至4.1%.

IMF表示,虽然欧元区将小幅衰退,但在去年底今年初祭出政策行动,稳定市场后,衰退程度将没有想像中的严重.

这些行动包括欧洲领导人加强财政规定、欧洲央行砸下重金入市购债、意大利、西班牙及希腊的新政府推动严苛预算改革、以及欧元区领袖同意扩大纾困基金.

IMF表示,与此同时,美国经济正逐渐获得动能,中国及其他新兴市场经济体则逐步放缓,没有出现硬着陆.

IMF警告称,但这些成果并不稳固.倘若欧债危机再度爆发,恐将导致风险资产遭遇普遍抛售,全球经济成长可能在两年时间内减少2个百分点,欧元区经济产出下滑3.5%.

此外,油价飙涨50%将导致全球经济产出下滑1.25%.

为确保全球经济复苏,IMF敦促美国、欧元区和日本的中央银行准备祭出进一步的货币宽松举措;各国政府尽可能地谨慎处理削减预算步伐;欧洲要考虑动用公共财政资金为银行增资.

**欧元区摇摇欲坠,美国情势好转**

布兰查德称赞欧洲领导人在构建抵御金融风险蔓延的防火墙方面取得"重大进展"."但单靠这些,不能解决难题."

一些国家面临极高难度的挑战,必须在短期内削减预算以重拾市场信心,即便这样确实会短暂阻碍经济成长.他们还必须为减赤敲定可信的中期计划,并实施改革措施,以提振经济竞争力.

布兰查德说,市场最终以较低的利率奖励这些国家.以疲软的成长前景来看,目前为止所作的财政紧缩已然足够.若经济前景恶化,他建议不要再进一步紧缩.

欧洲银行业者也在去贡杆化,此举在未来两年将使其资产负债表减少2.6万亿美元,仅今年就拖累经济成长降低1个百分点.

IMF称,面对这些阻力,欧元区今年可能温和衰退,萎缩0.3%,之后在2013年录得0.9%的增速.这样的预期比其1月份预估2012年萎缩0.5%略有改善.

布兰查德还指出,欧元区领导人应朝着财政联盟采取进一步举措,财政联盟将降低国家风险.他建议朝发行共同主权债券努力,先从国库券开始,他并提倡设立全欧洲的银行存款保险机制,利用公共资金为银行增资.

与此同时,IMF称,美国正在靠自身的努力摆脱困境,国内形势已取得的改善,但消费者债务、高失业率和楼市疲弱仍遏制其经济增速.

IMF将美国今年经济成长预估从1月时的1.8%上调至2.1%,并将2013年成长预估从2.2%微调升至2.4%.IMF还预计,今年美国失业率将维持在当前8.2%的水准,明年将略降至7.9%.

尽管形势改善,但美国的命运仍深受欧元区形势牵绊,若欧元区问题复发,美国经济预估增幅可能减少1.5个百分点.

"若主权和银行业压力加剧造成欧元区情势恶化,可能轻易影响美国企业界的信心,进而影响投资和需求,从而打压经济成长,"IMF称.

美国自己也面临财政挑战,而党派之争延误拟定减赤中期计划,使情况变得更加糟糕.如果减税措施今年年底到期,预算削减计划开始推行,美国将面临财政骤然紧缩的局面.

"这一重大调整,可能会明显影响经济复苏,"IMF称.

**新兴经济体颇具韧性**

IMF对中国经济前景持乐观看法.维持对中国今年增长8.2%的预估不变,2013年料增长8.8%.随着中国中产阶级的扩大,强劲的国内投资及消费增长,正在支撑该国的经济成长,并抵消了出口放缓的影响.

IMF研究部副主任Joerg Decressin在新闻发布会上对上周六中国政府决定扩大人民币兑美元汇率波动幅度表示欢迎,并称,人民币汇率更具灵活性将有助调整中国经济更朝向国内消费发展.他称,人民币汇率是否合理尚难确定,因为IMF正在检讨汇率估值的方法.

IMF称,新兴及发展中经济体今年整体料增长5.7%,明年料增长6%,较1月的增长5.4%和增长5.9%均有所上修.

IMF称,这些国家的挑战是防止过热,同时保留财政及货币刺激政策空间,以备万一遭到欧元区危机或高油价影响波及.(完)