IMF下调今年全球经济成长预估至3.4% 警告发达国家有停滞风险

路透华盛顿7月24日 - 国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济成长预估，因年初全球最大的两个经济体－美国和中国经济表现疲弱。

IMF警告导致下调预估的因素中仅有部分是暂时性的，并称特别是较发达国家面临经济停滞的风险，除非采取更多措施提振经济成长，包括投资基建或改变税法等深化改革。

IMF在最新的全球经济展望报告中表示，今年全球经济成长预计为3.4%，较4月预估下调了0.3个百分点。明年经济成长将加速至4%，同今年稍早的预估一致。

但IMF表示，全球经济仍未确定从2007-09年严重金融危机中强劲复苏，来自中东和乌克兰危机的地缘政治风险会进一步殃及经济成长。

“尽管利率保持在非常低水准，且包括整顿财政或收紧融资条件等阻碍经济复苏的情况减少，但仍未出现强劲的需求动能。”IMF称，并指出所有主要发达经济体应暂时维持低利率。

美国、日本、欧元区和英国央行都已大幅下调利率以带动经济成长，并承诺保持低利率更长时间以让复苏站稳脚跟。

IMF表示，全球经济的亮点包括日本、德国、西班牙和英国经济成长加速。但这被美国今年上半年经济成长疲弱，以及中国内需放缓所盖过。

俄罗斯也拖低整体预估，因遭受制裁及乌克兰危机的其他影响，俄罗斯经济预计今年难见成长。

实际上，在巴西、俄罗斯、印度、中国和南非这金砖五国中，只有印度没有被IMF下调预估，因在该国大选后企业信心恢复。

IMF在最新的预估中使用今年稍早发布的新购买力平价指标来计算国内生产总值(GDP)增幅，显示在过去三年全球经济实际增幅要比IMF原本预想的更快，特别是在新兴市场。

IMF将今年发达经济体经济成长预估下调0.4个百分点至1.8%，预计明年成长2.4%；将今年新兴市场经济体经济成长预估下调0.2个百分点至4.6%，预计明年成长5.2%。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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