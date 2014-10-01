IMF认为全球经济失衡风险下滑

路透华盛顿9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)周二表示，全球贸易及投资资金流动失衡在八年前达到高峰以来已经缩小超过三分之一，对全球经济的威胁降低。

IMF在“全球经济展望”报告中指出，失衡程度下滑有很大部分是因为经常帐赤字经济体的消费者需求下滑，造成这些国家的失业增加及成长放缓。

经常帐失衡缩小的情形看来将会持续下去，IMF预估富裕国家需求下滑的情形将很大程度地维持下去。

不过IMF点名一些国家，最明显的就是土耳其、巴西及新西兰，这些国家可能见到未来五年经常帐赤字扩大，导致这些经济体面临更大的资金流动突然逆转并造成伤害的风险。

美国等高外部赤字的的国家，若投资人对于其经济及偿付债务的能力失去信心，则恐将面临剧烈的资本外流，并陷于不稳情势。

“大规模资金流动失衡情况的减少，降低了全球经济面临的系统性风险，”IMF表示，目前失衡问题已经不是那么集中在美国等主要经济体，以及中国和日本这样的债权国了。

“因此(资金流动)突然逆转的风险...可能已经降低，”IMF称。

IMF表示，欧洲经济体的严重“出超问题”(通常是指德国)已经有了进一步再平衡的空间，可以通过增加进口，来帮助希腊、爱尔兰、葡萄牙和西班牙等欧元区成员国。这些国家一直竭力缩减赤字并解决失业问题。

IMF认为，美国是唯一在未来五年中脆弱程度可能加重的主要债务国，其净海外资产负债与全球GDP之比将由2006年的4%升至8.5%。

不过IMF指出，目前美元丧失储备货币地位的可能性比把八年前要小，说明投资者不大可能对美国资产失去信心。(完)

(编译 张明钧/郑茵 审校 戴素萍)

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