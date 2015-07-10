IMF下调今年全球经济增速预估 将美国近期疲势纳入考量

路透华盛顿7月9日 - 国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。

不过IMF表示明年的增长前景依旧光明，尽管希腊债务危机和近期中国金融市场大幅波动。

IMF在全球经济展望报告中预测，今年全球经济增速为3.3%，较4月预测低出0.2个百分点。其还称明年全球经济增速应会提升至3.8%，这与之前的预估相同。

IMF将下调成长预估大部分归咎于美国。美国经济第一季出现萎缩，受降雪超乎往常，美元强势以及西海岸港口罢工影响。

IMF表示，预计美国经济今年将增长2.5%，上个月其曾将美国经济成长预估从4月时预估的3.1%下调。IMF还表示，美国经济迟滞的情况已扩散至加拿大和墨西哥。

“(但)北美出乎意料的疲弱经济形势可能是暂时现象，”IMF在报告中写道。

IMF还维持对欧元区经济成长加快的预估不变，尽管希腊越来越接近违约和退出欧元区的深渊，该国正在争分夺秒，寻求在最后关头达成第三轮救助协议。

“希腊局势的发展迄今为止还没有出现明显的蔓延，”IMF说。“及时采取政策行动，应有助于控制这类风险，以防它们实质化。”

对于发展中经济体，IMF称其经济增长受到大宗商品价格下跌、中国经济再平衡导致的金融环境趋紧、以及地缘政治因素影响。

中国股市在过去一个月内重挫超过30%，促使监管当局下重手实施干预托市。

IMF称，股市崩盘表明中国经济转型可能面临更大难度。

IMF再度警告称资产价格无序变动和金融市场震荡可能扰乱其经济预测，不过其预计俄罗斯和中东的经济状况明年将稳定下来。(完)

(编译/审校 王洋/王颖/白云)

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