IMF下调今年全球经济增速预估 将美国近期疲势纳入考量

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透华盛顿7月9日 - 国际货币基金组织(IMF)周四下调今年全球经济增速预估，将近期美国经济的疲弱纳入考量。
不过IMF表示明年的增长前景依旧光明，尽管希腊债务危机和近期中国金融市场大幅波动。
IMF在全球经济展望报告中预测，今年全球经济增速为3.3%，较4月预测低出0.2个百分点。其还称明年全球经济增速应会提升至3.8%，这与之前的预估相同。
IMF将下调成长预估大部分归咎于美国。美国经济第一季出现萎缩，受降雪超乎往常，美元强势以及西海岸港口罢工影响。
IMF表示，预计美国经济今年将增长2.5%，上个月其曾将美国经济成长预估从4月时预估的3.1%下调。IMF还表示，美国经济迟滞的情况已扩散至加拿大和墨西哥。
“(但)北美出乎意料的疲弱经济形势可能是暂时现象，”IMF在报告中写道。
IMF还维持对欧元区经济成长加快的预估不变，尽管希腊越来越接近违约和退出欧元区的深渊，该国正在争分夺秒，寻求在最后关头达成第三轮救助协议。
“希腊局势的发展迄今为止还没有出现明显的蔓延，”IMF说。“及时采取政策行动，应有助于控制这类风险，以防它们实质化。”
对于发展中经济体，IMF称其经济增长受到大宗商品价格下跌、中国经济再平衡导致的金融环境趋紧、以及地缘政治因素影响。
中国股市在过去一个月内重挫超过30%，促使监管当局下重手实施干预托市。
IMF称，股市崩盘表明中国经济转型可能面临更大难度。
IMF再度警告称资产价格无序变动和金融市场震荡可能扰乱其经济预测，不过其预计俄罗斯和中东的经济状况明年将稳定下来。(完)
(编译/审校 王洋/王颖/白云)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。