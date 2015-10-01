IMF称全球经济增长疲软或延至明年 发展中国家成拖累

图为IMF总部大楼的IMF标志。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，发展中国家经济大幅减速将导致全球经济今年增速放缓，明年仅会有少许回升。

上述言论来自下月将发布的有关全球增长的报告，拉加德在讲话中未给出具体预期。

但她的讲话看上去比IMF 7月预期更加悲观。在IMF 7月发布预期后不久，全球金融市场就因为中国经济忧虑而陷入震荡。

拉加德称，中国需要不断调整经济，远离那些大宗商品密集型投资，同时还得小心确保“需求和金融稳定”。

在一份关于全球经济的调查中，拉加德称欧元区和日本的增长正在回升，而美国和英国的经济增长势头看上去依然强劲。

“不太好的消息是新兴经济体可能会出现连续第五年经济成长放缓，”她表示。

“今年全球经济成长可能会比去年来得弱，2016年料只会小幅加速，”她表示。

7月时，IMF预测今年全球经济增长率将从2014年的3.4%放缓至3.3%，2016年将升高至3.8%。

拉加德警告称，对许多开发中国家至关重要的大宗商品，可能会“长期”处于低价。她敦促新兴市场让经济更加多元化，并称当美联储最终升息时，一些国家或许没有准备好承受由此可能衍生出的金融风暴。

“我们担心其承受冲击的能力,”拉加德表示。

她表示，新兴市场决策人士应该要密切关注以美元计价的企业债务，以及提供贷款的银行状况。

IMF周二表示，新兴市场企业的债务已高达18万亿美元，发达国家若升息可能会造成一波企业破产潮。(完)