IMF预计全球经济成长加速 但警告通缩风险抬头

图为国际货币基金组织总部外的建筑外景，摄于2013年4月18日。 REUTERS/Yuri Gripas

* IMF调高2014年增长预估

* 发达国家料引领经济成长

* IMF预计欧元区陷入通缩的可能性高至20%

* IMF维持发展中国家的增长预估不变

路透华盛顿1月21日 -国际货币基金组织(IMF)周二上调全球经济成长预估，为将近两年内首见，称随着经济成长阻力逐步消退，发达经济体应该可以从新兴经济体手中接过成长的接力棒。

不过IMF警告发达国家仍在有闲置产能的情况下成长，诸多风险中又隐约出现通缩的迹象，可能扼杀羽翼未丰的复苏。

IMF在“全球经济展望”更新中预计今年全球经济成长3.7%，较10月预估高0.1个百分点，预计明年经济成长3.9%。

IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)表示，由于政府紧缩支出的力度减弱且不确定性下降，金融体系也更趋健康，因此经济成长将会加快速度。

“经济复苏加强的最根本原因在于，踩在刹车踏板上的脚正在逐步松开，”他在电话会议上对记者表示。

IMF预计今年发达经济体会有更高的经济增速，但同时维持对发展中国家的预估不变。发展中国家对发达国家的出口增长料被疲弱的内需所抵消。

在国会预算协议使得政府减支规模缩小后，美国可能成为一个亮点。政府减支一度给国内需求构成压力。

上月美国数据显示企业库存增幅创1998年以来最大，帮助提振了第三季GDP，IMF预计内需将提振2014年经济增长2.8%。IMF在10月份的前次预估报告中预期该增速为2.6%。

IMF亦认为英国前景更趋亮丽，受助于廉价信贷、消费促进措施以及信心提升。IMF将英国2014年经济增速预估自10月份的1.9%提升至2.4%，为主要经济体中最大的调升幅度。

日本经济前景也意外强劲，IMF预计日本进一步的财政刺激措施应有助于抵消今年春季消费税上调造成的部分影响。不过IMF表示，日本必须把重点放在通过促进消费和投资来维持经济成长，而不能依赖政府支出和出口。

日本去年启动大胆的经济刺激计划，旨在帮助经济摆脱持续近20年的通缩。

**日本式风险**

IMF称，日本不大可能重新陷入通缩，但其警告称，其他发达国家现在同样面临物价增长迟缓的风险，如果他们的经济成长持续远低于全部潜能，那么可能就会出现这种情况。IMF警告道，如果经济活动受到负面冲击，通胀下滑可能转变为通缩。

物价持续下降将逐渐推高币值，削弱需求，进而遏制消费；它也会增加债务负担，这是美国和欧元区等高负债经济体面对的一个大问题。

“通胀率越低，...通缩率越高，欧元区经济复苏就越危险，”布兰查德说。他表示，IMF的模型显示，欧元区物价开始下降的机率为10-20%。

IMF敦促各国央行不要过早加息，尤其呼吁欧洲央行提高信贷增长，以刺激低迷的需求。

“南欧国家仍然是全球经济中比较让人担心的区域，”布兰查德说，意指葡萄牙和希腊等经济成长疲弱的国家。

许多遭受危机创伤的南欧国家银行放贷下降。但银行此前利用从欧央行获得的大量廉价贷款来购买政府公债，而不是向实体经济提供贷款，显示了货币政策的局限性。

IMF警告称，随着美国联邦储备委员会(美联储)开始削减购债规模，一些发展中国家今年可能因资本外流而受到重创，尤其是那些经常账赤字巨大以及国内形势疲弱的国家。IMF预计美联储在2015年之前不会上调政策利率。

IMF呼吁那些容易受到冲击的经济体允许本币贬值，考虑收紧货币政策，或加强监管。

新兴市场的央行可能没有太多调整的空间，许多新兴经济体已几乎没有闲置产能。

对于这样的国家，“提高增长的主要政策措施必须是推进结构性改革，”IMF表示。

IMF特别提到中国，呼吁这个全球第二大经济体更快地转向以消费为主导的经济成长，而不要继续依赖投资。

“从内部来看，这或许是中国目前面临的主要挑战，中国需要在不过度放慢经济成长的同时限制金融领域风险的升高，这是一项精细的平衡工作，”布兰查德说。

长达30年的经济高速增长使数以百万计的人口脱贫，但环境遭到严重破坏；现在中国想要改变方式，追求更持久也更高质量的发展。

这意味着在资源分配问题上，政府减少干预而给予金融市场更多的话语权，同时减少投资和出口，促进国内消费。

IMF预测，随着这些改变开始生效，中国今明两年经济料成长7.5%和7.3%，为10多年来的较低增速。(完)

(编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 徐文焰)

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