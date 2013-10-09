IMF称全球经济形势有所改善 但仍较为疲弱

美股展望：投资者放眼全球经济升温 寻求企业获利增长动能
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* IMF连续第六次调降全球经济预估
* IMF称虽然经济形势更加光明，但预期仍被调降
* 发达国家表现趋好，而新兴市场成长放缓
路透华盛顿10月8日 - 国际货币基金组织(IMF)周二对全球经济形势表示谨慎乐观态度，但同时调降产出预估并警告称，如果美国发生债务违约，将产生灾难性影响。
其最新全球经济报告显示，IMF在不到两年时间内连续第六次调降全球经济成长预估，称发达经济体虽然大多表现向好，但不足以弥补发展中经济体增长放缓的影响。
新兴市场长期以来一直是全球经济复苏的引擎，IMF表示，由于结构和经济周期性的原因，新兴市场的前景已经变得有些黯淡。
IMF的最新预估认为，今年全球经济成长率料仅为2.9%，低于7月时预估的成长幅度3.1%，也将是2009年以来增长最慢的一年。预计明年成长步伐可温和加快至3.6%。
“尽管全球增长率不是很好，但这个消息总体不错。那些经济出现问题的国家状况有所好转，”IMF首席经济学家布兰查德提到富国时称。
“其它国家增长在放缓，但那不能算是病态，”他提到新兴市场时说道。
IMF称，美国为全球复苏的主要推动力量，只要不出现政治阻力，美国的经济产出明年应该会进一步回升。
布兰查德警告，美国国会若未能尽快上调16.7万亿美元的债务上限，美国经济有可能大幅下行，进而影响全球经济。
“如果美国未能如期偿债，会立刻感受到相关影响，金融市场有可能出现大幅振荡，”他说，“目前美国的经济复苏很有可能转变为衰退，甚至出现更糟的情形。”
但他也表示，这种情况不太可能发生。
IMF预估显示，新兴市场仍在全球经济成长中占很大比重，预计今年新兴经济体增速差不多是发达经济体的四倍。但IMF表示，之前一些国家拥有的大举扩张势头可能结束。
IMF称，尤其是随着中国经济从投资驱动型转型为消费带动型，中期来看其经济成长应会放缓。IMF补充称，中国经济增长减速可能影响到其他国家，尤其是仰赖中国旺盛能源需求的那些商品出口国。
**美联储退出刺激带来的风险**
市场准备迎接美国结束超宽松货币政策之际，IMF还强调财政环境紧缩的风险。
布兰查德表示，美联储到了准备退出大举购债计划的时候了，但他警告称，金融市场可能难以承受这种转变。
“美联储面临全新而微妙的沟通问题，”他在IMF报告序言中写道。“随着美联储政策转变，可以预期长期利率会有一些波动。”
IMF称，在美国，财政政策收紧将令今年经济产出减少2.5%，但房地产市场复苏或会帮助经济增长2.6%，除非再次发生什么财政危机。
IMF表示，日本政府推出大规模刺激计划后，该国经济经历了“令人印象深刻的”回升，并给产出带来了约1%的提升。但IMF补充称，随着刺激举措效应消退，以及日本消费税的上调，明年日本经济增速可能放缓。
在欧洲方面，IMF称信心的改善而非任何政策的改变提振了德国和法国等核心经济体，甚至意大利和西班牙经济明年也可能出现正增长。
IMF认为，欧洲的问题未能得以解决，以及随着美联储撤出购债，金融形势可能意外大幅收紧，这可能导致中期内全球经济增速仅有3%。
这将远低于IMF之前预期的逾4%的成长步伐。
“随着时间的推移，所有发达经济体令人担忧的高额公共债务，以及欧元区内财政状况持续分化，可能触发新的危机，”IMF说。(完)
(编译 郑茵/白云/李爽/侯向明； 审校 徐文焰/张荻)
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