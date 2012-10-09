全球金融体系信心“非常脆弱” 欧债危机是主要威胁--IMF

路透东京10月10日电---国际货币基金组织(IMF)敦促欧洲政策制定者加快深化欧元区的金融和财政联系的步伐,以重振全球金融体系低迷的信心.

在对全球金融体质的半年度检讨中,IMF表示,欧债危机是主要威胁,在过去六个月全球金融稳定的风险增加,导致信心"非常脆弱".

IMF预计,欧债危机解决进展缓慢意味着欧洲的银行在未来两年内将卸去2.8万亿美元资产,以降低风险敞口,较六个月前预估增加了2,000亿美元.

"尽管政策制定者已经采取了许多重要措施,但计划仍非常不完整,令欧元区可能遭遇包括资本外逃、欧元区解体忧虑及经济下滑等现象的螺旋式下降,"IMF在周三发布的全球金融稳定报告(GFSR)中指出.

"自公布2012年4月的GFSR以来,金融稳定面临的风险上升,全球金融体系的信心也越发脆弱."IMF说道.

IMF本周稍晚将在东京召开半年度会议,该份报告的出炉更是凭添了几分低迷气氛.周二,IMF称全球经济放缓的趋势正在恶化,自4月来再度下调经济前景预估,并警告道美国和欧洲决策者未能解决各自的经济顽疾将延长经济的颓势.

加拿大财长费海提上周曾表示,欧债危机是一个"当前明显的危险",对该危机解决进度颇感失望.

欧洲央行9月时同意购买重债国政府的债券,前提是他们申请欧元区救助计划,此举令市场信心有所恢复,并缩小了该地区核心国和二线国间的债券利差.

但IMF表示,民间投资者仍对二线欧洲市场缺乏信心,二线国和核心国的银行债和企业债利差仍然偏高,对复苏构成威胁.

基於当前政策,IMF预计欧洲银行业从2011年第三季到2013年底将流失2.8万亿(兆)美元的资产,高於4月时预计的2.6万亿美元,进一步降低信贷可获性.

若欧洲决策者不兑现建立统一银行监管机构的承诺,且二线国家不完成调整计划,代价则可能更高,会损失4.5万亿资产并对就业和投资带来额外影响.

欧元区的风险也可能蔓延至经济成长已在放缓的新兴市场.报告中表示,中欧和东欧国家最容易受到金融冲击,归因于他们对欧元区的曝险,以及本身深重的外债.

虽然从欧元区流出的避险资金令美国和日本获益,但IMF表示这两个国家在中期内都需要采取更多行动来减轻其财政负担.

"过去几年得到的主要教训是,需在市场开始担忧信贷情况之前良好的应对失衡问题,"报告表示.(完)

--编译 孙茉莉/王翔琼;审校 张涛/王丽鑫

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