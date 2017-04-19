IMF上调今年全球经济增长预估至3.5% 但对贸易保护主义发出警告

路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。

IMF与世界银行本周将举行春季会议。IMF预期，全球经济今年将增长3.5%，快于1月时预期的3.4%。

IMF在最新的全球经济展望报告中称，表现持续疲弱的发达经济体料将受益于全球制造业和贸易从去年夏季开始加快的周期性复苏。

“我们已经盼望了一段时间的经济升温似乎正在变为现实，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在报告中写道。

IMF将日本2017年经济增长预估较1月份上调0.4个百分点至1.2%，对欧元区和中国的经济增长预估也分别上调0.1个百分点至1.7%和6.6%。

同时，IMF对美国2017年的经济增长预估维持在2.3%未变，与2016年1.6%的增幅相比，仍有比较大的提升，这部分归因于对美国总统特朗普减税并增加政府支出的预期。

IMF还将英国2017年经济增长预估修正为2.0%，较1月预估上调0.5个百分点。IMF称，英国公投退欧的负面影响需要更长时日才会变成现实。

IMF称，尽管发达和新兴市场经济体的成长似乎普遍增强，包括俄罗斯在内的石油及大宗商品出口国也开始从大宗商品价格复苏中获益，但复苏依然脆弱。

IMF称，生产率增长长期疲弱以及可能限制贸易的政策等因素给经济前景带来阻力。IMF并未明确提及特朗普政府的“美国优先”贸易计划。该计划旨在缩减美国贸易逆差、并避免更多不公平的进口。

“转向保护主义是一个突出的威胁，可催生贸易战，”奥伯斯法尔德说道，还称这“或将令自身受损，从而造成消费者物价上涨、生产率下降，并因此导致家庭整体实际收入降低。”

预计反对贸易保护主义的话题将成为IMF、世界银行及20国集团(G20)财经官员本周晚些时候召开半年度会议时的主要议题。

IMF还表示，全球前景所面临的风险还可能来自于美国升息步伐快于预期，因为这可能造成美元急剧升值，并令新兴市场出现破坏性的资本流出。

IMF还称，中期而言，与中国仰赖政策宽松和信贷资金投资相关的“风险增长”，令中国经济强劲增长笼罩阴云。这可能导致信贷环境大幅收紧，从而波及其他许多国家。(完)