IMF下调全球经济成长预估 警告欧元区、日本等地增长风险

图为国际货币基金组织总部外的建筑外景，摄于2013年4月18日。 REUTERS/Yuri Gripas

路透华盛顿10月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预估，为今年第三次。IMF同时还警告称，欧元区核心经济体、日本和巴西等大型新兴市场国家或成长放缓。

IMF在《全球经济展望》报告中，将今年和明年全球经济成长预估分别下调到3.3%和3.8%。7月时IMF公布的2014年和2015年成长预估分别为3.4%和4%。

IMF还下调较长期经济增长潜力预估，其首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)称之为“未来的力量”已经在削弱增长。

布兰查德称，“有来自过去的力量，有来自预期未来的力量...我想这解释了我们此前连番下修”。

IMF再次敦促各国开展一系列的结构性改革来支撑经济复苏，否则面临经济停滞的风险。

IMF下调了德国、法国和意大利的增速预估，称较富裕国家维持宽松货币政策和低利率是必要的。

其还下调了对日本和巴西的经济成长预估。IMF称新兴市场增长潜力比起2011年的预估下滑了1.5个百分点。

布兰查德称，“欧元区经济复苏有停滞的可能，需求可能进一步放缓，而且低通胀情况可能转为通缩。”

他还表示，“若这样的情况果真发生，这将是全球经济所遭遇的主要问题。”

IMF当前预计欧元区明年陷入通缩的机率为30%，陷入经济衰退的可能性几乎为40%。

IMF警告称，一旦美国联邦储备委员会(美联储/FED)明年开始加息，金融市场估值泡沫可能会瞬间破裂。当前市场或许低估了发达经济体之间货币政策背离所导致的风险。

IMF还警告称，俄罗斯同乌克兰间以及中东的地缘政治紧张局势，日益给全球经济带来风险，其结果可能是油价遭受冲击，如果冲突加剧，将导致更大范围内的贸易和金融动荡。

由于宽松货币政策已经达到极限，各国政府又缺少现金，因此难以提高公共投资，IMF敦促所有国家进行结构性改革，例如改善劳动力市场政策、打击偷税漏税和提高基础建设支出等。(完)

(编译/审校 田建华/洪曦/王洋; )

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