IMF预计全球经济成长加速 但警告风险犹存

路透华盛顿1月15日 -国际货币基金组织(IMF)总裁周三称，IMF预计今年全球成长加速，不过，如果经济成长低于决策者认为最优的水平，通缩“风险将不断加剧”。

IMF总裁拉加德对物价增速仍低于多家央行的目标表示担忧，这可能损及正处于萌芽状态的经济复苏。

拉加德周三在华盛顿的全国新闻俱乐部发表讲话称，“如果通胀是精灵，那么通缩就是妖怪，必须果断抗击。”

通胀率远低于全球多家央行设定的2%的目标将带来长期风险，因这可能导致薪资下降、需求减弱，进而拖累经济表现。

拉加德表示，各国央行在撤走货币刺激举措时应谨慎行事，只有在有明确迹象显示经济根基更加坚实的情况下才采取行动。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)上月决定将每月850亿美元的购债规模缩减至750亿美元，两位对通胀持最强硬立场的联储委员本周表示，应快速结束购债计划。

拉加德指出，只要缓慢推进，预计美联储所谓的“缩减购债”行动就不会引发市场动荡。

她说，“我们预计不会产生大规模、严重后果。”

不过，她还表示，加快调整步伐可能导致市场大幅震荡，资金流动荡起伏，给部分新兴市场带来尤其巨大的创伤。

拉加德指出，受周期性因素影响，现在部分发展中国家成长正在放缓。2008年金融危机后，这些国家曾是全球复苏的引擎。

她表示，“总之，经济发展方向正面，但全球成长仍太慢、太脆弱、太不均衡。”

(编译 母红；审校 孙茉莉)

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