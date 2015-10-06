IMF今年第二次下调全球经济增长预期 因商品价格疲弱和中国忧虑

路透利马10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调了全球经济成长预期，称受疲弱的商品价格和中国经济成长放缓影响，警告称需要加强旨在增加需求的政策。这是该组织今年以来第二次下调经济增长预期。

IMF预计今年全球经济增长率为3.1%，2016年为3.6%。该组织本周开始在秘鲁召开年度会议。

上述两个预估较7月份的预期均低0.2个百分点，较4月份的预期分别低0.4个百分点和0.2个百分点。

自从全球金融危机以来，主要工业经济体的央行都将利率调低至近零水平，在七年时间内实施规模约达7万亿美元量化宽松政策。尽管采取了这些措施，投资、增长和生产率仍低于危机前水平，消费需求也疲弱。

在主要经济体中，IMF预计美国2015年增长2.6%，2016年增长2.8%。预计欧元区2015年增长1.5%，2016年增长1.6%。预计日本2015年增长0.6%，2016年增长1.0%。

IMF预计中国今年增长放缓至6.8%，2016年增长6.3%。

新兴经济体经济增长受的打击最大，IMF预计2015年新兴经济体增长4%，因商品价格大幅下挫。

“全球增长的风险分布仍是偏向下滑。”IMF在其“全球经济展望”中称。

IMF称，“新兴市场和发展中经济体的下行风险已经增加，因中国经济成长过渡期风险、商品市场再平衡仍需时日、企业资产负债表对外部风险敞口的增加和破坏性资产价格变化带来的资本逆向流动。”

IMF预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年开始升息，但预计联储要等到通胀向2%目标回升的明确迹象后才会行动。IMF也警告美联储不要在时机尚未成熟时升息。(完)