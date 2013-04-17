IMF下调全球经济增长预测 预计复苏道路崎岖

资料图片：2012年10月10日东京，IMF和世行年会会场的IMF标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* IMF预计2013年全球经济增长3.3%，下调0.2个百分点

* IMF告诫应对欧债危机不要放松

* 日本经济将因新货币政策而扩张

* IMF预计美联储在2016年首次升息

* 新兴市场增速再次加快

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调对今明两年全球经济增长的预测，考虑进美国大幅削减政府支出和身陷衰退的欧洲最近遇到的困难。

尽管该组织称近几个月经济前景好转，金融风险下降，但其警告欧洲不要放松应对债务危机的努力，因塞浦路斯救援行动一片混乱，意大利政治僵局也尚未打破。

IMF上调对日本的预测，欢迎日本央行激进的新货币刺激政策。其表示，新政策将促进经济增长，同时帮助打击通缩。

“尽管一些尾部风险下降，但决策者不能放松，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)在讨论全球经济前景的一次记者会上称。

此时恰逢全球财政首脑聚首准备参加本周稍晚的IMF半年度会议，以及世界银行会议之际。

IMF将2013年全球经济增长率由1月预期的3.5%调降至3.3%，并将2014年增长率预估由4.1%降至4.0%。

因对美国及欧元区的展望更加黯淡，IMF将2013年发达经济体增长率预估调降至1.2%，不过维持2014年预估在2.2%不变。

尽管IMF调降新兴经济体今年的经济增长率预估至5.3%，但表示这些经济体的增长已经在加速，并可能在2014年达到5.7%。其并称，中国经济增长速度已经回到健康水平，巴西经济活动料将于明年复苏。

“尽管面临着旧的危险与新的动荡，近期风险前景已经改观，因欧洲和美国最近采取的政策行动已经消除了部分最严重的短期风险。”IMF称。

路透4月17日 -

**日本央行步入正轨但需要帮助**

布兰查德表示，日本央行宣布大幅改变货币政策是必要的一步，他希望这一步能够成功。

IMF称，2013年日本通胀率可能会升到零之上，2014年和2015年通胀也会因消费税上调而暂时跃升。

日本央行本月稍早实施一项强劲的货币刺激政策，一改此前循序渐进的做法，承诺在不到两年的时间内向经济挹注约1.4万亿美元。

随后在2月举行的20国集团(G20)会议召开前，日本政府遭到批评，称其暗示通过放宽货币和财政政策来令日圆达到某一特定目标水准。日圆兑美元上周跌至四年低点。

但IMF表示，没有发现“主要货币大幅偏离中期基本面”，也将“汇率战”的说法称之为夸大其词。

当被问到对日圆大幅贬值的看法时，布兰查德表示“我们认为这是适当的货币政策产生的符合逻辑的结果。”

IMF称，美元和欧元“看起来被小幅高估”，人民币则“被小幅低估”，而有关日圆汇率估值的证据则“不一致”。

**美联储或在2016年升息**

IMF称，欧洲与美国通过各自的政策行动，避免了欧元区瓦解与美国跌落“财政悬崖”的可能性。

但其建议，欧元区可能需要进一步放宽货币政策。

“鉴于通胀压力缓和，货币政策应该保持非常宽松的状态。进一步以常规举措放宽政策的空间还有，因为通胀率料将跌破欧洲央行的中期目标。”IMF称。

IMF预计今年法国、西班牙和意大利经济将萎缩。IMF经济学家Jorg Decressin称，意大利的经济政策正在正确轨道上，明年前景将变得光明，政府削减支出的必要性将会下降。他还表示，法国财政政策“适宜”，即便是该国达不到2013年将赤字与GDP之比降至欧盟规定的3%以下。

IMF明确表示，尽管美国躲过了最坏的结果，但财政政策紧缩程度超出自身预期，这是其下调美国预估的关键原因。

IMF称，美国的“自动减支”措施将使今年GDP增幅减少约0.3个百分点，若下财年继续实施，将再减去0.2个百分点。

布兰查德称，若无财政整顿措施，今年美国经济增幅或将介于1.5-2%。

IMF表示，预计美联储的近零利率政策将维持到2016年初。不过其谨慎表示，“若经济增长面临的上行风险变为现实”，美联储可能需要提前收紧政策。(完)

(编译/审校 王丽鑫/程琳/梁睿雪/徐文焰/李爽)

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