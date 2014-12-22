IMF称油价跌势将持续 将有助于推动全球经济增长

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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路透华盛顿12月22日 - 国际货币基金组织(IMF)两位资深经济专家周一在博客撰文表示，油价近期的下滑情况应会持续，可望帮助提振明年全球经济活动0.3-0.7个百分点。
布兰特原油LCOc1价格已从今年6月每桶115美元上方的高点下滑超过46%，石油输出国组织(OPEC)在11月决议不减产，更是令油价加速下跌。
沙特阿拉伯石油部长欧那密称，沙特说服了OPEC的其他成员国，让他们相信无论油价跌到多低，下调石油产量都不符合OPEC的利益。
“整体而言，我们认为这可以助全球经济一臂之力，，”IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)以及大宗商品研究团队主管Rabah Arezki在博客中说。
IMF在10月时曾预估2015年全球经济增长率将在3.8%，此次油价下滑将对全球经济有0.3-0.7个百分点的提振。
在假定政策保持稳定的前提下，油价应会将明年中国国内生产总值(GDP)增长率提高0.4-0.7个百分点，IMF此前预期会增长7.1%，可帮助2016年经济增长提高0.5-0.9个百分点。对美国而言，2015年GDP将会较IMF此前预期的增长3.1%提高0.2-0.5个百分点，2016年将会增加0.3-0.6百分点。
原油期货价格自月初以来下跌超过20%。若这种趋势持续下去，将创下四年来最大月度跌幅，进一步证明油价将延续下滑趋势。
IMF经济学家称，油价跌势有65-80%缘于供应面因素，包括利比亚石油生产意外迅速恢复，以及伊拉克供应稳定。
但他们指出，供需面都还存在不确定因素，因为尚不清楚沙特阿拉伯供应决策的背后动机，以及油价下跌会如何影响石油生产投资。
油价走低还加剧了金融稳定面临的风险，影响到在能源行业拥有权益的银行业者、以及石油出口国的货币汇率。IMF警告称，油价与汇率波动可能在全球市场引发避险潮。
“汇率压力到目前为止仅限于几个石油出口国，例如俄罗斯、尼日利亚和委内瑞拉，”经济学家写道。“考虑到全球金融互联互通，需要对这些动向提高警惕。”(完)
(编译 孙茉莉/徐文焰；审校 张荻/张涛)
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