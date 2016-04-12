IMF下调全球增长预估 对经济停滞风险示警

路透华盛顿4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调全球增长预估，为过去一年来第四次下调，原因是中国增长放缓，油价持续处于低位且发达经济体长期低迷。

IMF预计，2016年全球经济将增长3.2%，1月时预估为增长3.4%。IMF本周将与世界银行在华盛顿召开春季会议。

IMF在最新的全球经济展望报告中对普遍的停滞风险发出警告，并称增长放缓可能导致全球经济更易受到货币贬值或地缘政治冲突恶化等事件的冲击。

IMF呼吁参加IMF和世行会议的全球决策者采取协同行动来刺激需求，包括推行结构性经济改革，在可能的情况下采取财政刺激以及宽松的货币政策。

“增长放缓意味着犯错的余地更小，”IMF首席经济学家奥伯斯法尔德(Maurice Obstfeld)在一则声明中称，“增长持续放缓会带来可怕影响...会导致潜在产出下降，并随之带来需求和投资的下降。”

IMF将日本2016年增长预估下调一半至0.5%，并称巴西经济今年可能将萎缩3.8%，之前预估为萎缩3.5%，该国目前正在努力应对数十年来最严重的衰退。

在此同时，全球经济中的相对亮点--美国2016年成长率预估从2.6%调降至2.4%。IMF称，预期美元走强拖累美国出口的程度将加剧，同时低油价将使能源投资保持疲软。

IMF将中国今年成长率预估略为调高至6.5%，2017年成长率预估为6.2%，部分是因为先前宣布的政策刺激措施。但IMF表示，随着中国正转型成为消费导向型经济，IMF仍预期中国成长将持续走弱。

“中国经济放缓程度若较当前预期严重，可能会通过贸易、商品价格及信心等层面对全球造成强大的外溢效果，并导致全球经济更为普遍地减速，特别是若这种情形进一步降低对未来收入的预期，”IMF在全球经济展望报告中称。

IMF在去年7月、10月及1月公布的预估都曾向下修正。

奥伯斯法尔德称，全球成长很可能较IMF最新预估疲软，这可能强化通缩性循环--经济增长疲弱，侵蚀未来的产出潜力。他称有些经济学界将这样的现象称之为“长期停滞”(secular stagnation)。

他同时指出，成长率不断下滑，可能会强化经济不平等的感受，并可能激励民族主义和保护主义政策，特别是在欧元区，而这也将降低成长潜能。(完)