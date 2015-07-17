IMF将不参与希腊第三次纾困案中的首批拨款--德国财长

路透柏林7月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在致德国众议院主席的信中表示，关于规划中第三次希腊纾困案中的第一批拨款，国际货币基金组织(IMF)将不会参与。

根据路透见到的这封信，该批拨款预定在8月中发放。朔伊布勒在信中要求国会同意就第三次希腊纾困案展开谈判。

该信并写道，IMF是否会进一步参与，必须取决于2015年秋季时第一次计划审核是否有圆满的结论，以及确定希腊债务的可持续性。

但德国总理默克尔的幕僚长Peter Altmaier周四晚在德国电视台ZDF的谈话节目上称，IMF总裁拉加德已明确表示，IMF将不会撤出希腊纾困案。

Altmaier并在节目中表示，德国很明白地说过，IMF仍必须参与。

周四稍早，荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在荷兰国会紧急会期上称，关于IMF必须参与希腊未来的纾困计划，已达成广泛共识。(完)

(编译 戴素萍 审校 许娜)

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