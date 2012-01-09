IMF正在对希腊改革的能力失去信心--德国《明镜》周刊

路透柏林1月7日电---德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.

该刊引述IMF一份内部备忘录称,IMF认为希腊目前的重整计划并不充分,如要避免违约并达到其与债权人共同议定的目标,则必须采取新措施.

该杂志称,IMF认为希腊有三个选择:实施进一步的节支举措,或民间债权人接受更大幅度的债券减值,或欧元区国家提供更多救援.

周六早些时候,德国财长朔伊布勒的一名顾问对希腊一家报纸称,希腊债务以旧换新计划中债券减值50%,这不足以令希腊走上可持续的道路.

银行业、投资基金与希腊就该国换债计划的商议已有数周,该计划旨在到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比,由160%降至更加可控的120%,这也是对该国第二轮1,300亿欧元救援计划的关键内容.

《明镜》周刊称,120%的目标现在也受到质疑.该报表示,IMF强烈批评希腊结构性调整缓慢,尤其是税收和国家资产出售方面进展.(完)

--编译 程琳;审校 郑茵

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