IMF正在对希腊改革的能力失去信心--德国《明镜》周刊

美国法官初步批准大众汽车及博世公司的和解方案
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透柏林1月7日电---德国周刊(Der Spiegel)周六报导称,国际货币基金组织(IMF)正在对希腊整顿公共财政和降低债务的能力失去信心.
该刊引述IMF一份内部备忘录称,IMF认为希腊目前的重整计划并不充分,如要避免违约并达到其与债权人共同议定的目标,则必须采取新措施.
该杂志称,IMF认为希腊有三个选择:实施进一步的节支举措,或民间债权人接受更大幅度的债券减值,或欧元区国家提供更多救援.
周六早些时候,德国财长朔伊布勒的一名顾问对希腊一家报纸称,希腊债务以旧换新计划中债券减值50%,这不足以令希腊走上可持续的道路.
银行业、投资基金与希腊就该国换债计划的商议已有数周,该计划旨在到2020年,将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比,由160%降至更加可控的120%,这也是对该国第二轮1,300亿欧元救援计划的关键内容.
《明镜》周刊称,120%的目标现在也受到质疑.该报表示,IMF强烈批评希腊结构性调整缓慢,尤其是税收和国家资产出售方面进展.(完)
--编译 程琳;审校 郑茵
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月14日 - 美国一位联邦法官周二初步批准了大众汽车(Volkswagen)因尾气排放造假丑闻支付至少12.2亿美元，修理或回购已在美国销售的近8万辆3.0升柴油汽车的计划。
路透纽约2月14日 - 对于一名美国国会议员提出的在特朗普当政初期暂停全球监管磋商的警告，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在一封信函中做出回应，称美联储有与外国同行进行协商的权力和职责，而且这么做是为了美国利益。
路透纽约2月14日 - 从周二显示的监管文件看出，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在2016年第四季退出黄金类股，Paulson & Co也削减了在SPDR Gold Trust的持有份额，同期金价的季度表现也为三年半以来最弱。