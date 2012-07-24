IMF称将帮助希腊经济重回正轨

路透华盛顿7月23日电---国际货币基金组织(IMF)周一否认了周末一篇有关其可能拒绝继续支持希腊的新闻报导,并准备就国际援助与希腊新政府进行商讨.

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导称,在已达成协议的1,300亿欧元之外,希腊将需要多达500亿欧元的额外援助,而且IMF可能会拒绝提供进一步的融资支持.

"IMF正支持希腊克服其经济困难,"IMF一位发言人在回应明镜的报导时表示.

"一个IMF代表团将於7月24日开始与希腊当局磋商,如何使希腊经济计划重回正轨,该计划得到了IMF的金融资助."

IMF是三方国际贷款机构之一,另两方贷款机构为欧盟执委会和欧洲央行(ECB).这三家机构将与希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所领导的新政府一道对1,300亿欧元援助计划进行重审,该计划因大选而脱离轨道.

萨马拉斯曾誓言要重新协商援救计划,而且称该国将留在欧元区.

IMF表示,其对就经济援助计划下的新目标进行讨论持开放态度,并且鉴於希腊政治局势的演变导致计划延迟,可能亦愿意审查新的时间表.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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