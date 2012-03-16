IMF批准希腊救助款 称改革刻不容缓

* 巴西弃权,其他理事担心执行问题

* 280亿欧元贷款为IMF-欧盟救援的一部分

* 分析师称,雅典试探IMF耐性

路透华盛顿3月15日电---国际货币基金组织(IMF)周四批准280亿欧元(367亿美元)希腊救援款项,并警告称希腊在实施经济计划方面不容失策.

IMF称将立即向希腊政府发放16.5亿欧元,为1,300亿欧元国际救援款项的一部分,这些援助将解决希腊到2014年的融资问题,并避免失序违约.

IMF的决定解除了数月以来希腊财政方面的不确定性.该国同意进行一系列痛苦的经济改革和减支,并与民间债权人进行债券互换後,获得IMF-欧盟联合救援.

"新的基金支持的计划将使希腊能够应对这些挑战,同时保留在欧元区,"IMF总裁拉加德称."计划的风险仍然非常高,没有拖延的空间."

希腊4月将举行国会大选,国际贷款者担心这将使希腊的注意力偏离经济计划.

只有巴西不支持贷款.董事会消息人士称,很多理事对希腊此前达到目标方面的不良记录表示担心,并担心这对做为IMF稳健经济政策监督者的信誉恐造成潜在影响.巴西理事未立即回应.

IMF消息人士称,感觉欧洲在应对其债务问题上正在取得进展,尽管几位理事强调,欧元区有必要建立强劲的金融防火墙来避免危机蔓延.

希腊仍面临巨大风险,所需进行的经济改革如有任何拖延,都可能扰乱复苏,IMF希腊任务小组主管Poul Thomsen在一场电话会议上对记者表示.

Thomsen表示,只要雅典坚持其计划,IMF会支持希腊的救助行动.他并补充道,"显然有很强的信号表明,执行情况必须较2011年有所改善."

当被问及IMF是否就欧元区其他国家目前并未感染希腊危机而感到宽慰时,Thomsen指出,"明显感觉风险大大减少,但也察觉风险仍然存在."

"希腊的问题首先是竞争力的问题...需要艰巨的结构性改革,这无疑将成为社会和政治的挑战,"他补充道.

Thomsen表示,希腊没有进一步加税的空间,但可以加强管理逃税来增加财政收入.

最新IMF预估数据显示,到2014年底希腊融资总需求将达到1,650亿欧元,这笔数额已被其他欧洲国家和IMF完全填补.

Thomsen称,"未来近三年期间不会有融资缺口,"并补充道,希腊到那时是否能够利用民间市场仍有待观察.

IMF估计希腊到2020年的债务与国内生产总值(GDP)之比将达到116.5%,低於国际金主设定的120%初始目标.比例更低反映了希腊换债计划的参与率比预期要高.

彼得森国际经济研究所高级研究员Jacob Kirkegaard称,若希腊政府未能达到目标,则IMF在切断该国金融救助上不会犹豫.

"若不这样强烈警告希腊,我会觉得很意外:若实施方面有任何改变,我们将迅速切断融资,"他表示.(完)

--编译/审校 王丽鑫/王翔琼/张明钧

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