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国际财经 | 2014年 6月 2日 星期一 13:53 BJT

IMF批准对希腊追加发放46亿美元援助

路透华盛顿5月30日 - 在国际货币基金组织(IMF)理事会周五完成对希腊援助计划的最新审查后，希腊将从IMF获得46.4亿美元资助。

此前IMF和希腊的欧洲金主3月完成对希腊改善情况的审查，完成了长达六个月的协商，这些改善是对希腊的1,730亿欧元(2,360亿美元)援助计划提出的条件。希腊上次获得IMF资助是在2013年7月，金额为23亿美元。

按照一项四年计划，IMF目前为止已向希腊提供了约158亿美元贷款。这项计划旨在帮助希腊摆脱主权债危机，重建经济并重返市场。(完)

(编译 白云; 审校 许娜)

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