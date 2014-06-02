IMF批准对希腊追加发放46亿美元援助

路透华盛顿5月30日 - 在国际货币基金组织(IMF)理事会周五完成对希腊援助计划的最新审查后，希腊将从IMF获得46.4亿美元资助。

此前IMF和希腊的欧洲金主3月完成对希腊改善情况的审查，完成了长达六个月的协商，这些改善是对希腊的1,730亿欧元(2,360亿美元)援助计划提出的条件。希腊上次获得IMF资助是在2013年7月，金额为23亿美元。