IMF批准对希腊追加发放46亿美元援助

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透华盛顿5月30日 - 在国际货币基金组织(IMF)理事会周五完成对希腊援助计划的最新审查后，希腊将从IMF获得46.4亿美元资助。
此前IMF和希腊的欧洲金主3月完成对希腊改善情况的审查，完成了长达六个月的协商，这些改善是对希腊的1,730亿欧元(2,360亿美元)援助计划提出的条件。希腊上次获得IMF资助是在2013年7月，金额为23亿美元。
按照一项四年计划，IMF目前为止已向希腊提供了约158亿美元贷款。这项计划旨在帮助希腊摆脱主权债危机，重建经济并重返市场。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。
路透伦敦4月28日 - 因对美国税改计划心存疑虑，而且股市大涨后估值昂贵，欧洲基金经理4月对北美股票态度谨慎，而选举日程繁忙亦降低欧元区资产的魅力。