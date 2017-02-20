IMF称对于希腊救助协议的立场未变 有报道称其可能出资

美国达拉斯FED总裁称美国受惠于和墨西哥及加拿大的贸易往来
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透华盛顿/柏林2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)对于周五的一则媒体报道未予置评，称其关于希腊救助协议的立场没有变化。媒体称IMF可能为第三轮希腊救助计划贡献最多50亿欧元(53亿美元)。
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)在一篇未提供消息来源的报道中称，欧洲金主目前期望IMF能贡献上述金额。最初的希望是IMF能提供160亿欧元。
“我们不对臆测置评。IMF的立场众所周知，而且没有变化，”IMF的一名发言人在华盛顿表示。
目前尚不清楚IMF是否会参与希腊救助计划。德国总理默克尔与IMF总裁拉加德周三会面时，这可能是双方的主要话题之一。
德国政府反对IMF提出的减免希腊债务的要求。德国9月将举行大选，预计这次选举将是一场势均力敌的较量。但柏林方面还表示，只有在IMF加入的情况下目前计划才能继续下去。
财政部发言人周五重申德国政府的立场，称柏林认为IMF的参与是希腊第三轮以改革换援助计划的必要条件。
IMF坚持债务减免和采取预防性财政举措，以确保雅典方面能够实现财政目标，然后才会考虑参与纾困。
IMF相信，若不采取新的政策举措，希腊在2018年之前只能实现财政盈余相当于国内生产总值(GDP)1.5%的目标。
《明镜》周刊报道称，IMF目前已经接受欧洲金主的观点，即希腊要想得到新的援助，应该让基本预算盈余达到GDP的3.5%。(完)
(编译 张涛/郑茵 审校 张荻)
路透多伦多5月24日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三表示，他“强烈”认为美国和加拿大及墨西哥的贸易关系有助于美国竞争力；此刻美国总统特朗普正打算重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)