IMF称对于希腊救助协议的立场未变 有报道称其可能出资

路透华盛顿/柏林2月17日 - 国际货币基金组织(IMF)对于周五的一则媒体报道未予置评，称其关于希腊救助协议的立场没有变化。媒体称IMF可能为第三轮希腊救助计划贡献最多50亿欧元(53亿美元)。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)在一篇未提供消息来源的报道中称，欧洲金主目前期望IMF能贡献上述金额。最初的希望是IMF能提供160亿欧元。

“我们不对臆测置评。IMF的立场众所周知，而且没有变化，”IMF的一名发言人在华盛顿表示。

目前尚不清楚IMF是否会参与希腊救助计划。德国总理默克尔与IMF总裁拉加德周三会面时，这可能是双方的主要话题之一。

德国政府反对IMF提出的减免希腊债务的要求。德国9月将举行大选，预计这次选举将是一场势均力敌的较量。但柏林方面还表示，只有在IMF加入的情况下目前计划才能继续下去。

财政部发言人周五重申德国政府的立场，称柏林认为IMF的参与是希腊第三轮以改革换援助计划的必要条件。

IMF坚持债务减免和采取预防性财政举措，以确保雅典方面能够实现财政目标，然后才会考虑参与纾困。

IMF相信，若不采取新的政策举措，希腊在2018年之前只能实现财政盈余相当于国内生产总值(GDP)1.5%的目标。

《明镜》周刊报道称，IMF目前已经接受欧洲金主的观点，即希腊要想得到新的援助，应该让基本预算盈余达到GDP的3.5%。(完)