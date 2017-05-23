IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际

路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。

Thomsen指出，IMF和希腊的欧元区金主周一会谈有所进展，但还没有达成共识。

Thomsen周二表示，“我们仍旧认为在假设条件上须更贴近实际，同时也该更加明确。”(完)