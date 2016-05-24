IMF报告称希腊需要“直接无条件”债务减免 并降低财政目标

路透华盛顿5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)工作人员周一称，希腊需要“直接无条件”债务减免，并降低实施救援所要求的、以及使债务长期可持续的预算盈余目标。

IMF工作人员在新的债务可持续性分析中称，没有几个国家曾经达到欧洲债权人(对希腊)要求的3.5%基础预算盈余目标。

“有鉴于此，工作人员认为债务可持续性分析，应当基于长期基础盈余不超过国内生产总值(GDP)的1.5%为目标进行。在工作人员看来，这个目标处在合理范围内，”报告称。

报告公布第二天，欧洲财长将召开会议审核希腊救援，并讨论债务重组的可能，凸显IMF在救援协商中的强硬立场。

希腊国会周日批准加税及一项私有化基金，开放不良贷款出售，以换取亟需的救援贷款和债务减免。

但IMF和欧洲金主对于是否需要即刻减免债务存在不同看法，德国力主推迟到2018年希腊援助计划结束后再做决定。

IMF工作人员在周一报告中称，需要在2018年前敲定债务减免方案。

“制定直接无条件的债务减免协议条款，是向市场发出官方债权人承诺确保债务可持续性的有力且可靠信号的关键，而这本身就可能帮助降低市场融资成本，”工作人员写道。

虽然周二会议似乎不太可能就债务减免达成一项明确的协议，但一些部长希望能够达成共识，判定希腊已满足释放100亿欧元新贷款的条件，从而可以利用这笔资金避免7月再度违约。

IMF工作人员称，即便降低财政目标，严苛程度仍足以赢得欧洲债权人的支持。他们表示，降低目标后，希腊就可以达到IMF“例外获取”贷款的标准。(完)