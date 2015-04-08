IMF愿意在希腊改革计划问题上采取“灵活性”--希腊财政部

路透雅典4月7日 - 希腊财政部周二表示，国际货币基金组织(IMF)向希腊保证，愿意在改革问题上采取“灵活性”。希腊已经向债权人提交了改革计划，希望以此换取亟需的纾困资金。

希腊自去年8月以来就没有再收到纾困资金，为度过难关只能求助于向国营企业借钱等办法。上周希腊提出一份新的改革计划清单，但尚未获得欧盟和IMF的批准。

“(IMF总裁)拉加德...强调，对于希腊问题，IMF愿意以最大的灵活性来考虑如何评估政府改革及财政计划，”财政部声明称。

此前，希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)同拉加德于周日在华盛顿会晤。

声明还表示，瓦鲁法基斯还与美国财政部官员举行了会晤，后者表示美国政府愿意担当“调停人”的角色，帮助希腊尽快与贷款人达成协议。

“美国官员转达称，奥巴马政府非常重视希腊与伙伴国之间达成调停协议以及维护欧元区的团结性。”

希腊寄希望于4月8-9日举行的另外一次欧元区副财长会议，不过就算到那时也不大可能达成协议。下一次欧元区财长会议将在4月24日召开。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)

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