版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 28日 星期四 16:13 BJT

IMF总裁拉加德称希腊债务谈判还有很多工作要完成

路透德累斯顿5月28日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四接受德国一家电视台访问时称，在希腊与其国际债权人达成协议前，还有很多工作要完成。

拉加德对ARD电视台称，“我们都在朝希腊问题的解决方案努力，但我不会说我们已达成重大结果，”

“情况有些进展，但仍有很多工作要完成，”她补充称，认为希腊将实现自己的承诺。

另外拉加德称，对于希腊完成其承诺有好的预感。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐