综述：IMF代表返回华盛顿 欧盟警告希腊停止赌博

2015年2月19日，布鲁塞尔，希腊驻欧盟使馆驻地外的欧盟和希腊旗帜。 REUTERS/Yves Herman

路透华盛顿/布鲁塞尔6月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周四宣布，由于同希腊政府仍然存在重大分歧，其谈判代表团已经放下布鲁塞尔的磋商飞回华盛顿，这使停滞不前的希腊债务问题谈判陡生变数。

IMF采取意外举动的同时，欧盟要求希腊总理齐普拉斯不要拿国家的前途赌博，应作出关键性决定以避免灾难性的违约出现。

一位希腊消息人士对路透表示，希腊谈判代表团也已于周四启程回国，指因分歧继续存在。

“我们在很多关键地方仍然有重大分歧，”IMF发言人Gerry Rice在华盛顿称。“近期在缩小分歧方面殊无进展，想达成一致依然任重道远。”

希腊需要达成协议，以便在本月底之前拿到援助资金，否则将无力偿还IMF的16亿欧元(18亿美元)贷款，从而陷入违约。

那可能触发资本管制，并可能导致希腊退出欧元区，给金融市场和欧洲经济带来不可预见的后果。

Rice表示，症结仍然在于养老金、税务和财政上面。IMF技术团队已返回美国，但与雅典保持“充分接触”。

在IMF的言论传出后，欧洲股市下跌。

希腊政府最近仍然断言，还有机会。“希腊代表团如约准备加强讨论，以尽快达成协议，甚至可能在几天内达成，”希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯表示。

**游戏结束？**

一名接近谈判的官员亦提醒不要过度悲观，称IMF团队的离开只代表谈判过程的中间休息，而不是中断。

政治人物讨价还价，IMF专家最近几日无事可做，继续停在布鲁塞尔没有什么意义。不过，如果需要的话，他们似乎可以很快回来。

然而，在四个月的艰苦谈判之后，欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)向反撙节的希腊政府发出了前所未有的明确信息。

“已经没有时间用于赌博。这一天正在来临，我担心，就像有人说的‘游戏’结束了，”主持欧盟-拉美峰会的图斯克在会议间隙同齐普拉斯进行了激烈讨论后，在记者会上如是说道。

“很显然，我们需要的是决定，而不是谈判，”图斯克表示，并补充道希腊方面必须要“更加务实”。

齐普拉斯同欧盟执委会主席贾克进行了两个小时的会谈，不过双方均未表示有任何突破。欧盟官员后来将这场会谈称之为达成债务协议的“最后努力。”

齐普拉斯对记者称，他一直致力于化解在财政和融资问题上的剩余分歧。

德国央行总裁魏德曼和欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西亦发出警告道，为避免希腊破产甚至可能退出欧元区的时间正在一点点耗尽。

齐普拉斯和法德两国领导人的深夜会谈没有取得突破，尽管大家都表示，向着能达成协议更迈进了一步。

熟知会谈的人士表示，双方已就基本预算盈余目标接近达成一致，但对于如何实现目标歧见仍深，欧盟与IMF专家怀疑希腊提出的措施能否达成目标。

**严重警告**

在齐普拉斯思考该做多大让步以达成协议、同时又不会让他的左翼支持者拂袖而去之时，更多的严重警告接踵而至。齐普拉斯在1月的大选中就是以承诺终结多年的撙节为号召而胜选。

“大家有很大的决心帮助希腊，”魏德曼在伦敦表示，“但时间正在耗尽，破产的风险与日俱增。”

他认为，万一希腊破产并退出欧元区，最大的输家就是希腊与希腊人民。

齐普拉斯面临来自强硬派左翼人士与选民的两股压力，多数选民表示希望续留欧元区，要求他为了达成协议做出让步。(完)

(编译/审校 郑茵/张涛/孙茉莉/陈宗琦)

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