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国际财经 | 2015年 6月 19日 星期五 07:34 BJT

若达不成协议 希腊7月1日将对IMF贷款违约--IMF总裁

路透卢森堡6月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，如果希腊6月30日不能偿还IMF贷款，那么将在7月1日发生债务违约，因为这笔贷款没有宽限期，也不可能延期。

“到时将会违约，到7月1日时会拖欠IMF贷款，但我希望不会这样...”拉加德在会见卢森堡财长后会记者说。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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