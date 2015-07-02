专访：IMF总裁拉加德称希腊必须先改革 才能获得债务减免

路透华盛顿7月1日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，希腊应先实行经济改革，欧洲债权人才能对其实施债务减免。此前一天，希腊成为首个拖欠IMF贷款的发达经济体。

拉加德接受路透专访时没有对希腊总理齐普拉斯提出尖锐批评，但暗示她感到失望，她指出，(希腊执政党)左翼激进联盟党(Syriza)上台之前，希腊本已处在复苏道路上。

被问及雅典方面承诺改革和欧元区成员国实施债务减免应该谁先谁后时，拉加德说：“考虑到我们现在的情况，我认为(希腊)先实施改革，其他方面再跟进会比较好。”

希腊总理齐普拉斯周三呼吁国内民众反对国际纾困协议，粉碎了在周日公投之前修复与欧盟伙伴间关系的希望。

“我们无法选择谁来代表一个国家，”拉加德被问及希腊人的诚信时说，“我们将所有正式当选的政府...作为谈判中的合法合作伙伴。”

**希腊立场变化不定**

齐普拉斯在发表充满火药味的谈话前不到24小时，曾致信国际债权人，请求获得新的纾困援助，并愿意接受债权人的许多条款。

拉加德拒绝对雅典的最新表态发表意见，也不愿直接评论是否认为齐普拉斯是个可靠的谈判对手，不过她暗示对这位希腊总理的公开协商立场渐感失望。

“过去几天来，我们收到许多‘最新’提议，有些得到确认，有些遭到否认，不停地变来变去，改来改去，这份最新的提议意欲何为也非常不确定，”她说道。

“我认为希腊的民主程序正在进行，希望最终能更清晰地反映希腊民众的决心与政府的权威，并降低不确定性，”对于希腊公投，她如此表示。

拉加德表示，在左翼激进联盟党执政之前，希腊在诸多困难的改革中都有所进展，经济也已经开始重新成长。(完)

(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 孙茉莉/张涛)

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