综述：IMF警告希腊面临严重财政困境 纾困公投临近

路透雅典/华盛顿7月2日 - 国际货币基金组织(IMF)周四对希腊面临严重的财政困境发出严厉警告。希腊选民正准备迎接公投，或将决定该国未来在欧洲的命运。

IMF表示，希腊在未来三年还需要500亿欧元，包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元，以避免破产；该国还需获得大规模的债务减免。几天前希腊刚刚对部分IMF债务违约。

IMF在最新的债务可持续性报告初稿中作出的上述评估，凸显出希腊政府所面临问题的严重程度，无论周日公投的结果如何。

希腊总理齐普拉斯拒绝欧盟和IMF提出的缩减支出与增税要求，并将之称为“勒索”。这一举动让希腊的伙伴国非常恼怒，导致双方之间的关系在周日前缓解无望。

希腊左翼政府的前途取决于公投结果；愤怒的选民既怨恨国际贷款人，又鄙视本国政客。目前希腊的银行已停业四天，资本管制仍在实施。

周日，希腊人将决定政府与欧洲伙伴谈判数月也未能敲定的问题。

**投“反对”票的后果**

“我们要求他们投票时要睁大眼睛，好好想想投‘反对’票的所有后果，这是可能导致希腊离开欧元区的，”法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)在里昂的一个经济峰会的间隙称。

这番评论反映了欧元区很多人的担忧，希腊退出可能使得欧元区这个货币联盟不再牢不可破。

对于齐普拉斯来说，如果选民支持救援计划，他领导的政府可能垮台，导致9月重新进行选举。

他的执政联盟已经开始破碎，数名独立希腊人党的议员已经支持对救助计划投“赞成”票。

齐普拉斯和希腊财长瓦鲁法基斯仍然相信，如果民众投票拒绝纾困条件，他们还能协商更好的条件，比如减免债务。不过这两位领导人都暗示，如果民众选择接受纾困，他们将会辞职。

“我相信这些问题不会持续很长时间，”齐普拉斯周四谈及银行暂停营业时说。“协议达成，银行就会开门，”他在电视采访中预言，公投后48小时之内就会达成协议。

希腊宣布举行公投以来唯一一项全面调查的结果显示，赞成投“反对”票的民众人数领先，但在银行业宣布停业后人数大减。

**深受打击**

对于希腊人来说，亲眼看到银行关门以及提款机前排起长队，让他们深受打击，也让他们想起若被踢出欧元区将要付出的代价，毕竟欧元是希腊跻身现代欧洲行列的一个标志。

而且，这次公投所要表决的债权人提议根本已经不存在了，这更让希腊人民面临的选择更显得莫名其妙。

“他们(希腊政府)提出了第三份提议，同时却让人民对已不再存在的提案发表意见。这是疯了。我们不知道怎么办，”47岁的律师Nicole Papathanasopoulo说。

为安抚投票人，齐普拉斯最亲密的助手之一--希腊国务部长Nikos Pappas否认了政府将对银行存款征税的臆测。

**银行业“已然失灵”**

然而惠誉表示，四家最大的银行已经失灵，如果没有实施资本管制，就已经出现违约。

除非欧洲央行在周一的会议上提高紧急融资上限，上述银行难以很快重新开业。

一位资深银行人士称，“如果大家继续每天提领60欧元，我们到周二时现金就可能耗尽。”

欧洲央行管理委员会委员柏尼齐表示，希腊银行业者换取紧急融资所提供的抵押品的价值将取决于公投的结果。

IMF分析师暗示，即便是最乐观的估计，希腊经济在未来几年仍需要救援，该国政府将不得不寻求欧洲伙伴国的帮助。

IMF指出，欧洲提供的贷款“需要大幅提高”，希腊将需要更多的优惠贷款。

标普表示，若希腊退出欧元区，其经济四年内将进一步衰退20%。希腊经济自2009年以来已经萎缩了25%。(完)

(翻译 徐文焰/王丽鑫/郑茵/张荻；审校 张涛/戴素萍)

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