拉加德称IMF准备参与“完整”的希腊救助方案

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎7月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，IMF准备参与她所说的令希腊经济恢复正常、债务可持续并能从金融市场融资的“完整”方案。
拉加德向Europe 1电台重申了她的看法，即希腊需要某种形式的债务减免，称债务减免不一定是直接的债务核销，而是可以涉及大幅延长债务到期时间和拉长偿还期限等措施。(完)
(编译 汪红英)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。