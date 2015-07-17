拉加德称IMF准备参与“完整”的希腊救助方案

路透巴黎7月17日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周五表示，IMF准备参与她所说的令希腊经济恢复正常、债务可持续并能从金融市场融资的“完整”方案。

拉加德向Europe 1电台重申了她的看法，即希腊需要某种形式的债务减免，称债务减免不一定是直接的债务核销，而是可以涉及大幅延长债务到期时间和拉长偿还期限等措施。(完)

(编译 汪红英)

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