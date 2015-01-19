国际金融：IMF总裁拉加德警告，希腊重组债务将有严重后果

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透都柏林1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁警告希腊，如果选举后重组债务将有严重后果。目前反对希腊2,400亿欧元纾困计划的党派在民调中领先。
左翼激进联盟党(Syriza)称，将取消救援计划下的撙节举措，并要求召开一次国际会议，重新磋商希腊及另外一些欧元区成员国的债务问题。Syriza在民调中领先执政保守党的差距已扩大。
Syriza领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)建议，效仿1953年伦敦会议召开一次会议。西方国家当年在伦敦会议上，同意将西德债务削减50%。齐普拉斯在12月要求，也给希腊这样的“团结支持”。
当问到举行债务会议的构想时，IMF总裁拉加德在爱尔兰时报周一的一篇专访中称，“原则上，团结共进是欢迎的，但在此同时，债务就是债务，这是合约”。
“违约、重组、改变条款，会对签约者造成后果，也影响对签约者的信心，”她称。
该报称，对希腊的债务负担能否可持续，拉加德持保留看法；希腊债务相当于经济年产出的175%。
该报还援引拉加德的话称，欧洲法院佐审官对欧洲央行无限制购买主权债券给予广泛支持，将让央行可以从容选择。
“我们当然希望欧洲央行继续支持欧洲复苏。这是必要的。央行不能孤军奋斗，但央行该做的就得做，”她称。欧洲央行周四将召开政策会议。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。