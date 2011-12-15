IMF敦促希腊加快改革 必须考虑裁员

* IMF官员称改革进展落後于计划

* 加税力度不足,必须考虑"忌讳"的裁员

* 总理承诺改革,预计2013年恢复增长

路透雅典12月14日电---国际货币基金组织(IMF)周三继续对希腊施压,称希腊承诺的改革在多数方面落後于计划,这阻碍经济从衰退中复苏.

希腊负债约相当於国内生产总值(GDP)的160%,不断升级的金融危机令其在去年被债券市场拒之门外,一直依赖国际援助来偿付债务.

IMF欧洲部门副主管Poul Thomsen称,希腊无法依赖更多的加税和全面削减支出,而需要考虑可能包括裁减更多公务员的"忌讳"措施.

"希腊需要考虑更积极地关闭冗余的国有企业和实体,可能必须接受强制裁员."IMF希腊工作组主管Thomsen称.

该言论凸显希腊总理帕帕季莫斯所面临的挑战.他忙于在初步定在2月的选举前,通过另一轮令人痛苦的撙节举措.

帕帕季莫斯在新闻发布会上表示,"为改善投资环境并创造经济复苏的条件,需兼顾财政整顿和结构性改革."

他表示,希腊经济2011年衰退的最严重,2013年可能会恢复成长.但他警告称,希腊在欧盟的未来取决於改革的进展情况.

IMF预计,希腊经济2011年将萎缩6.0%,2012年将收缩3%.若明年经济收缩,则将是希腊经济衰退的第五个年头.经济衰退已使得希腊生活水平下滑,且迫使其进行二战以来的最艰难改革.

帕帕季莫斯表示,政府将把重点放在改革低效率的公共行政部门,并增强银行业的资本金和流动性基础方面.

Piraeus BankBoPr.AT称,该行正准备寻求股东同意发行4亿欧元的无投票权股票来充实流动资金.希腊最大的银行National Bank曾宣布,计划在周二发行10亿欧元优先股.

希腊财政部长韦尼泽洛斯在发布会上表示,数月以来他一直在面对大规模街头示威和国际债权人无情施压的情况下,力争让希腊留在欧元区内,现在他感到精疲力尽.

但他表示,相信能够与持有约2,060欧元希腊债务的民间投资者达成债务互换的协议.该协议是希腊获得1,300亿欧元救助款避免明年破产的关键因素.

债权人与希腊政府官员之间的会晤於周二结束,未达成任何协议,但本周晚些时候将在巴黎重启谈判.

尽管希腊在欧元区区内生产总值(GDP)中的比重仅为2%左右,但其不断恶化的债务危机已经把整个欧元区拖到灾难边缘,意大利等更大经济体已经被拖入泥潭.

IMF、欧盟及欧洲央行三方官员自周一进驻雅典,商讨制定援助计划.

Thomsen表示,批评人士称希腊未能取得任何进展,他对此表示强烈反对.但他称,IMF和欧盟确定的联合援助计划高估了希腊政府推行改革的能力.

希腊内阁周四将开会讨论就业市场改革事宜,总理帕帕季莫斯及其他政界高层料也将与三方官员举行会谈.(完)

--编译 王丽鑫/王翔琼/王兴亚;审校 张涛/徐文焰

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