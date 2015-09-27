IMF总裁称可能下调全球经济增长预估--报道

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透巴黎9月27日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在接受法国回声报采访时表示，IMF可能下调全球经济增长预估，因新兴市场经济增长放缓。
“我们正处于复苏进程，不过复苏速度在下降。新兴市场国家和发达国家之前有所转变。首先，作为不久前推动全球经济复苏的动力,新兴市场国家正在放缓。其他国家经济增长动能则增强。这可能促使我们调降(全球)经济增长预估，”拉加德对法国回声报称。
“今年增长3.3%的预估不现实了，明年增长3.8%的预估也是如此。但我们仍预计经济增长将高于3%的水准，”她指出。
IMF将于10月发布最新经济预估。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
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