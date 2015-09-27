IMF总裁称可能下调全球经济增长预估--报道

“我们正处于复苏进程，不过复苏速度在下降。新兴市场国家和发达国家之前有所转变。首先，作为不久前推动全球经济复苏的动力,新兴市场国家正在放缓。其他国家经济增长动能则增强。这可能促使我们调降(全球)经济增长预估，”拉加德对法国回声报称。

“今年增长3.3%的预估不现实了，明年增长3.8%的预估也是如此。但我们仍预计经济增长将高于3%的水准，”她指出。