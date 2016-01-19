IMF下调全球增长预估 指因中国贸易放缓以及油价崩跌

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周二下调全球经济增长预测，为一年内第三次下调，指因中国贸易严重放缓及大宗商品价格疲软，打击巴西等新兴市场。
IMF公布的最新全球经济展望报告称，预计2016年全球经济仅增长3.4%，2017年增长3.6%，较去年10月的预估值均下调0.2个百分点。IMF认为，决策者应设法刺激短期需求。
当前全球金融市场因中国经济放缓忧虑以及油价崩跌而动荡不已。
IMF维持此前对中国经济增长的预估，即2016和2017年分别成长6.3%和6.0%，不过这还是远远低于2015年和2014年分别6.9%和7.3%的增长幅度。
该组织表示，中国需求放缓更趋严重，依然对全球经济增长构成风险，中国进出口弱于预期，严重拖累其他新兴市场和大宗商品出口国。
“与六个月前相比，我们认为中国的基本面没有很大变化，但市场确实因为当地一些他们很难解释的小事件而受到惊吓，”IMF经济顾问奥伯斯法尔德在视频声明中说。
IMF在报告中表示，市场不断巨震如果导致重大避险情绪以及新兴市场货币贬值，那么可能拖累经济增长放缓。IMF指出，其他风险包括美元进一步升值，以及地缘政治紧张情势升级。
IMF表示，美国经济增长加速前景趋黯，因强势美元打压制造业，而且油价下滑抑制能源投资。IMF现预计美国2016年和2017年经济增长率均为2.6%，较10月预估均下滑0.2个百分点。
油价下滑将帮助支撑欧洲民间消费，因此IMF将2016年欧元区经济增长率预估上调0.1个百分点至1.7%，但维持欧元区2017年经济增长预估不变。
IMF预计巴西经济2016年仍陷于衰退，萎缩3.5%，较前次预估下修2.5个百分点；并预计巴西经济2017年基本上不会增长，因其苦于应对中国需求下滑问题。
奥伯斯法尔德表示，IMF鼓励一些国家和地区比如日本和欧洲，仍实行扩张性货币政策。
“有财政空间的国家，无疑应该进行更多基础设施支出，”他补充说。(完)
(编译 王丽鑫/杜明霞；审校 郑茵/王兴亚)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
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