IMF称供应侧改革有助于解决经济增长疲软问题

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透华盛顿4月5日 - 国际货币基金组织(IMF)周三针对经济增长持续疲软提出了一个解决方案，其中包括放松对产品市场的管制、以及采取措施提高劳动力市场的参与率。
但IMF年度“全球经济展望”报告的分析也承认对“供应侧”改革持怀疑态度人士的看法，即放松管制可导致薪资水平短期下滑以及通货紧缩，因此有必要辅以财政刺激政策以在短期内扶持经济。
IMF称，新的研究表明，针对劳动力市场及部分管制偏重的商业领域进行结构性调整，中期而言或有助于提高潜在产出，同时短期还有助于增强消费者信心。
IMF建议给以下领域松绑：零售和专业服务领域、航空、铁路和公路运输、电力及燃气分销、电信和邮政服务等网络型行业。
但IMF表示，重要的是供给侧改革要配合财政刺激举措，以提振短期需求并缓和负面冲击。例如，削减失业救济和工人保护法应配合下调所得税，以帮助提高实得工资，吸引民众重回劳动力大军。
“结构性改革和宏观政策支持之间应该互补，这包括在任何可能的时候提供财政刺激。”IMF研究员、该报告的主要作者Romain Duval说。
Duval与合着者Davide Furceri表示，不管经济环境如何，放松产品市场监管可以立刻提振增长，因此需要强制执行这种举措。他们的研究显示，到改革的第三年，经济增长可以提高一个百分点。
IMF另一项分析显示，新兴市场能更好地应对最近资本外流问题，因有更强的储备缓冲、更低的外币债务和更灵活的汇率。
IMF表示，那些具有更加审慎的财政政策、较低公共债务、更强金融监管、以及汇率灵活性的新兴市场国家，未受到突然的货币冲击。之前在1980年代末期和1990年代末期发生的新兴市场资本外流通常都造成了重大冲击。(完)
(编译 孙国玉/杜明霞；审校 王丽鑫/白云)
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