综述：IMF总裁直言德银必须调整业务模式 并应尽速与美方达成和解

路透华盛顿/法兰克福10月6日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四严词给德意志银行(DBKGn.DE)做出一些建议，称德银需要改革业务模式，并应尽快与美国监管当局就天价罚金案达成协议。

一位欧洲高级官员试图重振外界对欧陆金融系统的信心，称整个体系运作良好；另外，消息人士说德国金融监管当局认为，目前为止并无证据显示德银违反俄罗斯洗钱规定，可望稍稍缓解德银的麻烦。

不过，拉加德直言不讳地说出德银在超低利率时代中的问题。

“和许多其他银行一样，德意志银行必须检讨其业务模式，”她在IMF及世界银行秋季会议中对彭博电视说。

“有鉴于全球处于低利率，而且持续时间可能要比许多人预期得更久，所以德银必须检视其长期获利能力，决定自身想要的规模，以及如何强化整体资产负债表。”

拉加德对德银正在出售资产表示认可，但同时也强调与美国司法部达成庭外和解的重要性。

“再糟糕的和解也总比有利的法庭宣判要好，”她补充说，德银当前“并没有在走庭审的程序”。

“和解可以带来一些确定性，让人知道这家银行到底会有多大负担，提列的拨备是否与之相当。因此越快越好。”她说。

**国内出现正面迹象**

欧盟执委会副主席东布洛夫斯基在华盛顿对记者表示，尽管德国和意大利的个别金融机构出现问题，但欧洲的银行业总体运转良好。“总的说来，银行业看似正朝着正确的方向发展。”

德银在国内的一宗重大诉讼也出现一些好的迹象。了解情况的人士称，德国金融监管局(Bafin)迄今为止没有发现该银行在俄罗斯有违反洗钱相关法规的情况。

但俄罗斯、欧洲以及美国的监管机构也在调查该行的“镜像交易(mirror trades)”问题。通过这种交易，客户2014年可能在不惊动当局的情况下把资金在从一个国家转往了另一国，因而可能使他们违反了西方对俄罗斯的制裁规定。

Bafin拒绝就相关调查置评。

英国金融市场行为监管局(FCA)、司法部以及金融服务局(Department of Financial Services)已分别着手调查欧美对俄罗斯个人的制裁是否遭到违反。

评级机构穆迪表示，不认为德意志银行会因美国抵押贷款一案接受过度惩罚，这样的高额罚金可能会妨碍该行对“一级资本”(AT1)债券支付利息。该债券是其资本储备的一部分。

“我们认为德意志银行不会同意达成的和解影响到其2017年4月支付AT1票息的能力，”穆迪银行业分析师Laurie Mayers表示。

投资者最近几周一直在关注该案可能带来的影响，即便该行获得了德国企业的支持。德银在为这些企业的国际业务和国内需求提供融资方面发挥重要作用。

根据柏林的消息人士，德国政府寻求与美国当局进行低调且顾及彼此颜面的会谈，想帮助德意志银行因销售有毒抵押债券而遭罚案迅速达成和解。

德国BDI工业联盟称，出口导向的德国经济需要具备强大国际竞争力的银行。(完)