IMF总裁拉加德称所有成员都支持自由公平贸易

路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。

IMF和世界银行正要展开会议。在特朗普政府着手于旨在削减美国贸易逆差，并采取措施阻挡更多进口的“美国优先”贸易政策之际，特朗普政府对多边合作的承诺让外界充满疑虑。

拉加德在回应有关这些疑虑的提问时说，IMF所有成员都极想找出方法“以确保贸易在公平的条件下让大家都受惠，并构成公平竞争的环境。我们将继续想方设法在这方面加以实现。”

她指出，中国要到今年秋季的中国共产党第十九次全国代表大会后，才可能迈开大步，对经济进行必要的改革、以扼制日增的债务水平。

“我们评估，必要的政策可能要到...或许从现在起略少于一年的时间后才会就定位。”拉加德称。“一旦开完中共十九大，我们可能看到比目前更多的动静。从我们听到的每件事、进行的每种分析，都让我们得出那样的结论。”

然而她也指出，中国正采取一些措施来削减煤炭行业的过多产能，钢铁行业也是，只是力度稍少一些。她表示，希望11月或12月时能采取更强力的行动。

被问及IMF是否考虑对汇率评价采取比现行一年一度外部风险评估报告(External Sector Report)更频繁的评估时，拉加德表示不太可能，因为评估代表全球约80%国内生产总值(GDP)的29国货币，“工作负荷繁重”。(完)