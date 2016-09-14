IMF总裁拉加德称加拿大能带领全球经济展开复苏过程

路透多伦多9月13日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，加拿大可透过为其他渴求复苏的国家树立典范，带领全球经济展开复苏过程。

拉加德在智库C.D.Howe Institute组织的活动上赞扬加拿大总理特鲁多采取IMF推荐的货币、财政和结构性措施三管齐下的作法，使加拿大避免了衰退。

“没有什么能比得上树立典范...对我而言，加拿大实际上可以带领这个过程，”拉加德说。

“总理的热忱、热情以及在G20会议上对这套政策组合清楚的阐述，是朝这个方向迈出了很好的一步，”她并称。

拉加德还谈到民众对自由贸易和全球化日益升高的反对情绪，她呼吁要包容性的经济增长，这将消除经济不平衡，并给各行业的工人带来福利。(完)