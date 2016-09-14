IMF总裁拉加德称加拿大能带领全球经济展开复苏过程

BIS称英镑去年10月闪崩或因多种因素所致
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透多伦多9月13日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，加拿大可透过为其他渴求复苏的国家树立典范，带领全球经济展开复苏过程。
拉加德在智库C.D.Howe Institute组织的活动上赞扬加拿大总理特鲁多采取IMF推荐的货币、财政和结构性措施三管齐下的作法，使加拿大避免了衰退。
“没有什么能比得上树立典范...对我而言，加拿大实际上可以带领这个过程，”拉加德说。
“总理的热忱、热情以及在G20会议上对这套政策组合清楚的阐述，是朝这个方向迈出了很好的一步，”她并称。
拉加德还谈到民众对自由贸易和全球化日益升高的反对情绪，她呼吁要包容性的经济增长，这将消除经济不平衡，并给各行业的工人带来福利。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。