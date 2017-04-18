版本:
中国
国际财经 | 2017年 4月 18日 星期二 15:41 BJT

IMF总裁拉加德称希腊债务必须可持续 IMF才会参与救助

路透4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周二刊出的采访中表示，如果IMF认为希腊债务问题不可持续，那么就将不会参与希腊救助计划。

希腊需要实施欧元区成员国财长本月达成的改革方案，才能得到860亿欧元救助计划下的新贷款，该救助计划是2010年以来的第三轮。

希腊需要这笔贷款以偿还7月到期的债务，但谈判仍在继续，IMF尚未决定是否参与援助。IMF参与援助，是德国解锁对希腊的新资金的一个条件。

“如果基于IMF规定及合理参数，希腊债务不具备可持续性，我们将不会参与该计划，”拉加德在德国世界报问及如果希腊债务不进行重组、IMF是否会参与援助计划时表示。(完)

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 高琦/于春红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐