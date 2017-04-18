IMF总裁拉加德称希腊债务必须可持续 IMF才会参与救助

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在周二刊出的采访中表示，如果IMF认为希腊债务问题不可持续，那么就将不会参与希腊救助计划。
希腊需要实施欧元区成员国财长本月达成的改革方案，才能得到860亿欧元救助计划下的新贷款，该救助计划是2010年以来的第三轮。
希腊需要这笔贷款以偿还7月到期的债务，但谈判仍在继续，IMF尚未决定是否参与援助。IMF参与援助，是德国解锁对希腊的新资金的一个条件。
“如果基于IMF规定及合理参数，希腊债务不具备可持续性，我们将不会参与该计划，”拉加德在德国世界报问及如果希腊债务不进行重组、IMF是否会参与援助计划时表示。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 高琦/于春红)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
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