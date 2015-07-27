IMF官员称下任IMF总裁可能来自欧洲以外地区

路透雅典7月25日 - 国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿周六在接受广播采访时表示，现任总裁拉加德任期期满后，下任IMF总裁有可能来自欧洲以外地区。

利普顿告诉英国广播公司国际频道(BBC World Service)，IMF总裁一般由欧洲人担任而世界银行由美国人领导的传统均为压力使然，下一任IMF总裁将“严格择优”选择。

他表示，拉加德任期结束后，继任者可能会来自非欧洲国家/地区。

拉加德五年任期到明年结束，但有媒体上月引述她的话称，如果能够获得IMF成员的支持，她将考虑连任。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。