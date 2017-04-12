IMF总裁拉加德称保护主义“利剑”高悬于全球经济增长动能之上

路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，全球经济复苏的动能正在积聚，但有可能被“保护主义利剑”所伤，而当前全球贸易正在受此威胁。

在IMF和世界银行即将在下周召开春季会议之际，拉加德呼吁各国强化战后的贸易开放架构，可通过多边合作来解决贸易问题，比如降低过度的外部失衡。

这篇预先准备的讲稿中并没有特别提及特朗普的“美国优先”贸易政策。这一政策的目标是限制美国的进口。

不过拉加德表示，限制贸易将“伤及自身”，这样做会破坏供应链并抬升部件和消费产品的价格，贫穷国家受到的打击将最大。

这是拉加德多年来首次称全球经济的“春天来了”，IMF将在4月18日公布新的增长预估。

“好消息是，经过六年令人失望的表现之后，全球经济动能增强，周期性的复苏带来了就业岗位增加、收入增长以及愈发繁荣的希望。”

拉加德说，无论对于发达经济体，还是新兴和发展中经济体，前景都好转；发达经济体的制造业变强，新兴和发展中经济体也是如此，后者将对今年全球GDP的增长贡献逾四分之三。她并称，石油和大宗商品价格上涨帮助了许多大宗商品出口国，但它们的收入将远远低于荣景时期。

“与此同时，还有一些明显的负面风险：包括欧洲在内的政治不确定性、悬在全球贸易头上的保护主义之剑，以及可能给新兴和发展中经济体造成破坏性资本外流的全球金融环境收紧，”拉加德说。

她再次呼吁各国通过财政和货币政策提高需求，并通过实施结构性改革提高经济效率。

她还表达了对生产率增长迟滞的忧虑，呼吁在研究方面加大投资。她说贸易可提升效率并促进创新，并称据IMF即将公布的研究报告估测，中国融入全球贸易体系，在1990年代中期至2000年代中期发达经济体的总体生产率增长中占10%的份额。

拉加德说，政府还需要找到更好的办法援助那些被科技和贸易流动挤下岗的工人。

“没有什么灵丹妙药。但我们知道，在再培训和职业训练方面、求职帮助方面、以及转岗支持方面再下些功夫，可以帮助到那些受到就业市场转型影响的人，”拉加德说。(完)