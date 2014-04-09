IMF：需密切关注香港银行业对内地风险敞口

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港4月9日 -国际货币基金组织(IMF)周三表示，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升，并同内地监管机构合作，但称压力测试显示这些银行都能很好地消化可能出现的损失。
IMF在香港经济评估报告中称，银行业对非银行中国内地头寸(NBMCE)与总资产之比已升至19%。根据香港金管局的数据，2007年时这一数据还是较低的个位数。
香港金管局利用NBMCE跟踪香港银行业者对中国内地机构的贷款。
NBMCE包括提供给驻港内地机构分支在香港以外使用的贷款，香港银行业者内地分支提供的贷款，以及外国企业在内地使用的贷款。
IMF称，随着香港和中国内地金融关系日益密切，银行业者对内地非银行业的风险敞口自2010年以来明显增加。
IMF表示，香港银行体系“准备充分”，能够消化不利情况造成的损失，如中国和香港增长放缓，美国利率上升以及资产价格异动等。(完)
(翻译 许娜/张荻； 审校 徐文焰/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。