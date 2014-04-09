IMF：需密切关注香港银行业对内地风险敞口

路透香港4月9日 -国际货币基金组织(IMF)周三表示，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升，并同内地监管机构合作，但称压力测试显示这些银行都能很好地消化可能出现的损失。

IMF在香港经济评估报告中称，银行业对非银行中国内地头寸(NBMCE)与总资产之比已升至19%。根据香港金管局的数据，2007年时这一数据还是较低的个位数。

香港金管局利用NBMCE跟踪香港银行业者对中国内地机构的贷款。

NBMCE包括提供给驻港内地机构分支在香港以外使用的贷款，香港银行业者内地分支提供的贷款，以及外国企业在内地使用的贷款。

IMF称，随着香港和中国内地金融关系日益密切，银行业者对内地非银行业的风险敞口自2010年以来明显增加。

IMF表示，香港银行体系“准备充分”，能够消化不利情况造成的损失，如中国和香港增长放缓，美国利率上升以及资产价格异动等。(完)

(翻译 许娜/张荻； 审校 徐文焰/王兴亚)

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