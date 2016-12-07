IMF称预测明年香港GDP增长1.9% 强大缓冲空间助抗下行风险

路透香港12月7日 - 国际货币基金组织（IMF）周三称，预计香港2016年的经济增幅约为1.5%，而随着消费受到劳工市场畅旺所带动，加上全球经济增长步伐逐渐加快，明年增幅可能略升至1.9%。

不过，IMF指出，三项下行风险将对香港的前景构成阴霾，包括利率趋升及环球市场波动、中国内地相关风险带来的压力，以及本港物业市场价格加速调整。但IMF认为，香港拥有强大的缓冲空间，上述风险可受控。

上述评估是基于IMF代表团完成2016年《基金组织协定》第四条磋商讨论后，于今天发出的初步总结。

IMF代表团称，中期而言，香港经济增长潜力预计约为2.5-3%。人口老化压力将会在2021年后削弱结构性财政状况，因此香港有需要作出长远财政规划以缓减跌幅。

但代表团相信，香港有强大的缓冲空间应对不利环境。香港财政储备达本地生产总值的35%，相等于23个月政府开支，国际投资头寸净值相当于本地生产总值的3.55倍。银行资本充裕，远高于《巴塞尔协定三》水平，流动性覆盖及稳定资金来源的使用均有所增加。

此外，香港作为一个与环球金融服务融合的小规模开放型经济体系，港元与美元挂钩的联系汇率制度提供了可靠的基石以应对庞大跨境资金流的影响。工资及物价的灵活性令本港经济能因应周期状况及结构性变化而迅速调整。

代表团指出，在强大的缓冲空间下，只要利率一如预期温和上升，以及中国内地经济能有序地过渡至可持续增长方向，香港所面临的风险是可以受到控制的。

在支持复苏的政策方面，代表团称，短期而言，鉴于产出缺口显着而持续、外围环境艰难及自动稳定机制薄弱，香港应实施进一步的财政刺激方案。在2016/17年度财政预算中所制定的提振措施乃适当之举，但若力度最终不足而增长仍然疲弱，便有需要在2017/18财年加推刺激方案。

短期财政措施若能配合长远目标并提前支出的时间表，将有助确保顺周期的支持措施不会为长期的财政趋势加添压力。在可行范围内，建议可以考虑的措施包括增加房屋供应与基建配套的资本开支，以及为应对人口老化、提高劳动人口参与率及鼓励创新推出的针对性措施。

在楼市措施方面，代表团称，当局应维持三管齐下的对策遏抑楼市风险，即增加房屋供应、防范和稳定风险的宏观审慎监管措施，以及打击炒卖的印花税。金管局敦促银行审视对物业发展商贷款涉及的风险亦属恰当之举。

代表团表示，香港作为贸易枢纽及国际金融中心，无可避免会面对环球冲击，因此更突显应变计划的重要性。若出现巨大的冲击，当局应采取类似2008至2009年期间实施的全面而有系统的对策，包括推出大型财政刺激方案、放宽宏观审慎监管政策、提供中小企信贷保证、紧急流动资金支援，以及紧密的国际监管协调。

香港政府此前公布，今年第三季本地生产总值（GDP）按年增长1.9%，升幅较第二季1.7%加快，全年预测轻微修订至1.5%，为此前预测范围的中间位。（完）

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