IMF抒困希腊的重点转向资金贡献比

路透华盛顿2月22日电---国际货币基金组织(IMF)官员周三称,既然希腊已经与欧洲达成救援协议,该组织正努力确认其在1,300亿欧元抒困方案中的贡献份额.

一位不愿透露姓名的IMF官员称:"直到昨天,我们与欧盟的联合工作重点都在确认整个抒困规模,确保希腊卸掉足够多的债务负担.现在,我们必须划分各自的注资规模,这个比例还没确定."

该官员称,由於希腊在IMF的借款已经接近该组织规定上限,IMF可能希望维持,而非增加其在希腊的债务敞口.

欧洲和IMF消息人士曾告诉路透,在第二轮国际救援行动中,IMF可能向希腊注资约130亿欧元(172.1亿美元),而该组织在第一轮救援中尚有99亿欧元未拨付给希腊.由此一来,IMF将要提供的资金规模约为230亿欧元.

IMF注资规模或达到第二轮抒困总额的十分之一左右,但部分欧洲领导人希望IMF可以拿出三分之一的资金,就像2010年5月通过的第一轮救援希腊行动中一样.(完)

--编译 程琳;审校 杜明霞

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