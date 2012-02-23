IMF抒困希腊的重点转向资金贡献比

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透华盛顿2月22日电---国际货币基金组织(IMF)官员周三称,既然希腊已经与欧洲达成救援协议,该组织正努力确认其在1,300亿欧元抒困方案中的贡献份额.
一位不愿透露姓名的IMF官员称:"直到昨天,我们与欧盟的联合工作重点都在确认整个抒困规模,确保希腊卸掉足够多的债务负担.现在,我们必须划分各自的注资规模,这个比例还没确定."
该官员称,由於希腊在IMF的借款已经接近该组织规定上限,IMF可能希望维持,而非增加其在希腊的债务敞口.
欧洲和IMF消息人士曾告诉路透,在第二轮国际救援行动中,IMF可能向希腊注资约130亿欧元(172.1亿美元),而该组织在第一轮救援中尚有99亿欧元未拨付给希腊.由此一来,IMF将要提供的资金规模约为230亿欧元.
IMF注资规模或达到第二轮抒困总额的十分之一左右,但部分欧洲领导人希望IMF可以拿出三分之一的资金,就像2010年5月通过的第一轮救援希腊行动中一样.(完)
--编译 程琳;审校 杜明霞
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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