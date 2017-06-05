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债券 | 2017年 6月 6日 星期二 07:59 BJT

希腊金融：IMF总裁拉加德提供欧元区希腊债务折衷办法--德国商报

路透柏林6月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已向希腊的欧洲债权人提供办法，可以打破其与希腊债务的僵局，能让欧元区在本月稍晚发放一批援助款。

IMF认为希腊需要债务减记，但德国予以拒绝。拉加德暗示一如德国所愿，达成一个能让IMF仍继续参与纾困案的协议，但在债务减免举措明朗前，不会进一步提供援助款。

“因此，只有当债务举措明确提出时，才会有付款计划，”她对德国商报(Handelsblatt)表示。德国商报将在周二刊出这些看法。

德国商报表示，该折衷办法将能让欧元区财长在6月15日的会议上，着手进行接下来的拨款事宜。

“这是达成协议的可能性，”拉加德表示。

希腊在7月约有70亿欧元(79亿美元)债务到期，除非第三轮高达860亿欧元援助计划中的新贷款发放，否则将无力偿还债务。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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