希腊金融：IMF总裁拉加德提供欧元区希腊债务折衷办法--德国商报

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透柏林6月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已向希腊的欧洲债权人提供办法，可以打破其与希腊债务的僵局，能让欧元区在本月稍晚发放一批援助款。
IMF认为希腊需要债务减记，但德国予以拒绝。拉加德暗示一如德国所愿，达成一个能让IMF仍继续参与纾困案的协议，但在债务减免举措明朗前，不会进一步提供援助款。
“因此，只有当债务举措明确提出时，才会有付款计划，”她对德国商报(Handelsblatt)表示。德国商报将在周二刊出这些看法。
德国商报表示，该折衷办法将能让欧元区财长在6月15日的会议上，着手进行接下来的拨款事宜。
“这是达成协议的可能性，”拉加德表示。
希腊在7月约有70亿欧元(79亿美元)债务到期，除非第三轮高达860亿欧元援助计划中的新贷款发放，否则将无力偿还债务。(完) (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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