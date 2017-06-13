欧洲金融：欧元区和IMF料达成妥协，希腊有望获得新贷款

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透布鲁塞尔6月12日 - 官员周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)将可能在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存在异议的债务减免问题留待稍后解决。
IMF总裁拉加德上周提出一项计划，根据该计划，IMF将参加对希腊的救助，因为该国正在推进承诺的改革，但在欧元区明确债务减免措施前，IMF将不会提供任何援助款。
即便不能立即发放资金，IMF参与希腊救助本身就足以让德国议会支持欧元区对希腊发放新贷款，从而确保希腊在7月获得充足现金，来偿还到期债务并避免违约。
“所有人都认为，我们最终会同意拉加德提出的解决办法的可能性很高，”一位参与准备周四会议的官员表示。
欧元区官员称，如果达成预期中的折衷方案，希腊将从欧洲稳定机制(ESM)获得74-80亿欧元资金，用于下个月的债务偿还。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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