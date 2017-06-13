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债券 | 2017年 6月 13日 星期二 08:06 BJT

欧洲金融：欧元区和IMF料达成妥协，希腊有望获得新贷款

路透布鲁塞尔6月12日 - 官员周一表示，欧元区成员国财长和国际货币基金组织(IMF)将可能在周四就希腊债务问题达成妥协，为向希腊发放新贷款铺平道路，并把存在异议的债务减免问题留待稍后解决。

IMF总裁拉加德上周提出一项计划，根据该计划，IMF将参加对希腊的救助，因为该国正在推进承诺的改革，但在欧元区明确债务减免措施前，IMF将不会提供任何援助款。

即便不能立即发放资金，IMF参与希腊救助本身就足以让德国议会支持欧元区对希腊发放新贷款，从而确保希腊在7月获得充足现金，来偿还到期债务并避免违约。

“所有人都认为，我们最终会同意拉加德提出的解决办法的可能性很高，”一位参与准备周四会议的官员表示。

欧元区官员称，如果达成预期中的折衷方案，希腊将从欧洲稳定机制(ESM)获得74-80亿欧元资金，用于下个月的债务偿还。(完) (编译 王兴亚；审校 白云)
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