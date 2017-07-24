欧元债市：欧债收益率微升，因IMF上调2017年欧元区经济成长预估

路透伦敦7月24日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一微幅上升，因国际货币基金组织(IMF)上调欧元区经济成长预估，表明经济情况走强，有望激励欧洲央行撤出其超宽松货币政策。

IMF在周一发布的最新全球经济展望中，对欧元区2017年GDP增长预估上调至1.9%，较4月预估水平提高0.2个百分点，称上调欧元区经济增长预估表明“内需比之前预期有着更加强劲的动能。”

同时下调了对美国和英国2017年GDP的预估。

尽管低迷的通胀状况意味着，欧洲央行并不急于回撤其货币刺激计划，但更为强劲的经济环境表明，维持超宽松货币政策的必要性在减弱。

周一公布的调查显示，法国7月企业活动放缓至六个月低位，放缓程度大于市场预期，但制造业活动加速。

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周一表示，随着全球经济和央行政策回归正常化，自金融危机以来所采取的非传统货币政策工具可能不再必要。

“IMF上修预估是个非常好的消息，可能是欧元区公债走软的一个原因，”德国中央合作银行(DZ Bank)利率策略师Sebastian Fellechner说。

欧元区公债收益率大多上升1-2个基点，从上周五触及的低点回升，因欧元兑美元触及两年高位，而且投资者通胀预期下降。欧元走强令欧元区进口成本承受下行压力。

德国指标10年期公债收益率上升1.5个基点报0.52%，上周五触及约0.50%的一周低点。

分析师称，比利时即将发行债券也令收益率面临一些上涨压力。比利时定于今日稍晚发行中长期债券。

不过数据显示，德国民间部门7月增幅放缓程度超出预期，压制收益率脱离盘中高位。

意大利与葡萄牙 10年期公债收益率分别降至2.06%和2.90%的近一个月低位。(完) (编译 刘秀红/徐文焰；审校 艾茂林/王兴亚)