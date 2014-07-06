更新版 1-全球经济：2015年将加速复苏，中国经济不会急剧滑坡--IMF总裁拉加德

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS
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“尽管对危机做出许多反应...复苏仍然幅度不大、费力而且脆弱；虽然主要央行抱有美好预期，但刺激需求的措施都具有局限性，”她在法国南部的记者会上表示。
“因此，我们必须采取措施强化经济增长，”她说。“这是一些国家再进行投资，而不必危及公共财政的机会。”
拉加德在演讲中数次提到，虽然现在对一些国家是扩大公共投资的时机，但并非所有国家都有这样做的能力。
她说第一季美国经济“较预期远远令人失望”，但现在“明显反弹”。只要美联储有序地撤出宽松货币政策，而且有一个明确的中期预算框架，美国经济增长应会提速。
拉加德说，欧元区正在缓慢走出衰退，各国继续实施改革非常关键，其中包括完成银行业联盟。
“对于新兴亚洲国家，特别是中国，我们感到放心，因为我们没有看到经济急剧放缓，而是增长小幅放缓但更可持续，我们预计今年中国经济将成长7-7.5%。”(完)
(编译/审校 徐文焰/李春喜)
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