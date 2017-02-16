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债券 | 2017年 2月 16日 星期四 18:22 BJT

欧洲政经：德国一欧洲议会议员称，IMF是否参与希腊纾困已无关紧要

路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。

IMF尚未决定是否资助希腊第三轮纾困，并且希腊唯有获得大幅度的债务减免，才能够达成规定中的财政目标。

德国政府反对债务减免，同时称当前计画唯有IMF参与才会延续。

不过欧洲议会保守派领导人Manfred Weber表示，IMF所扮演的角色已不再重要。

“若IMF坚持债务减免，那们就应该放手让他离开，”他向南德日报表示。“欧洲如今可以自力更生。”

欧盟官员称IMF的预估“流于悲观”。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，纾困检讨协商已有进展，但需要采取更多行动加以完成。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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