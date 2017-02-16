欧洲政经：德国一欧洲议会议员称，IMF是否参与希腊纾困已无关紧要

香港金融：对中国内地相关贷款加强管理，非常不认同穆迪观点--官员
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透柏林2月16日 - 一名亲近德国总理梅克尔的欧洲议会议员周四表示，关于希腊的纾困计画，国际货币基金组织(IMF)是否参与已无关紧要，打破了柏林当局原先的说法；德国先前表示，若IMF撤出希腊纾困，则将中止计画。
IMF尚未决定是否资助希腊第三轮纾困，并且希腊唯有获得大幅度的债务减免，才能够达成规定中的财政目标。
德国政府反对债务减免，同时称当前计画唯有IMF参与才会延续。
不过欧洲议会保守派领导人Manfred Weber表示，IMF所扮演的角色已不再重要。
“若IMF坚持债务减免，那们就应该放手让他离开，”他向南德日报表示。“欧洲如今可以自力更生。”
欧盟官员称IMF的预估“流于悲观”。
欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周三表示，纾困检讨协商已有进展，但需要采取更多行动加以完成。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
路透香港5月25日 - 就国际评级机构穆迪将香港长期信用评级由Aa1降至Aa2，香港财政司司长陈茂波周四回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/25 美国 发售七年期公债 5/25 日本 标售三个月期贴现国库券 5/25 日本 标售40年期公债 5/26 意大利 标售零息/通胀保值债券 5/29 意大利 标售国库券 5/30 意大利 标售中长期债券 5/30 日本 标售两年期公债 6/1 英国 标售2027年到期，票息1-1/4%的公债 6/1 西班牙 标售债券 6/1